Selin Kartal'ın ölümü | Arkadaşının sevgilisini hava atmak uğruna öldürdü

Arkadaş evinde alkollü eğlence cinayetle sona erdi. Selin Kartal adlı genç kızın can verdiği olayın ardından, cinayete adı karışan zanlılar gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir genç, arkadaşının kız arkadaşına hava atmak isterken faciaya neden oldu. Boş zannettiği silahla şaka yaptığı sırada namludaki mermiyi unutan genç, arkadaşının sevgilisini öldürdü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir genç, boş zannettiği silahla şaka yaparken arkadaşının sevgilisini öldürdü.

Edinilen bilgilere göre, Gazi Celal Mahallesi Hamdibey Caddesi'ndeki bir evde, dün gece 3 arkadaş aşırı alkol aldı. Ev sahibi A.B., silahını çıkartarak, Selin Kartal'a hava atmak için şarjöründeki mermileri tek tek boşalttı. A.B., boş zannettiği silahı, arkadaşı S.D.'nin kız arkadaşı Selin Kartal'ın başına dayayarak tetiğe bastı.

Kanlar içinde yere yığılan Selin Kartal hayatını kaybetti. Olayın öğrenilmesi ile birlikte şüphelileri yakalayan polis bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Olayla ilgili A.B. ve akılalmaz bir şekilde hayatını kaybeden Selin Kartal'ın sevgilisi S.D. gözaltına alındı.