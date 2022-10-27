Selma Kütük olayı izleyenleri hayrete düşürdü | Avukatım diye dolandırmışlar



ATV'nin akşam kuşağı yayınlarından Esra Erol'da Bugün programı son yılların en ilginç dolandırıcılık olaylarından birine sahne oldu. Kayserili Selma Kütük adlı talihsiz kadın 21 yıl boyunca eşinden şiddet gördü, boşandı İzmir'de çalışmaya başladı. Küçük birikimleriyle çocuklarını okuturken Kayseri'de ev yaptırmaya başladı.

Evini yarım bırakarak kaçan müteahhit ve ustalarla mücadele ederken Facebook'ta kendini avukat ve İBB Hukuk Bürosunda çalıştığını tanıtan Mustafa Mehmetoğlu ile tanıştı. "Müteahhitleri ağır cezalarda yargılatacağım" vaadiyle Selma Kütük ile yakınlık kuran Mustafa Mehmetoğlu bu sırada para istemeye başladı.

'den ara ara yüz binlerce liraya kadar para alan Mehmetoğlu Kayseri'ye gelerek burada kadına bankalardan kredi çektirerek ortadan kayboldu.

Canlı yayına katılan Mustafa Mehmetoğlu iddiaları redderken "Ben kendimi avukat olarak tanıtmadım, Facebook'ta öyle yazıldı. Banka'dan bu kadın çektiği krediyi bana say diye elime verdi, saydım bankadan çıkınca kendisine geri verdim" diyerek kendini savundu.



Kendisi ile evlenme hazırlığı yaparken kaptırdığı paralarla ortadan kaybolan Mustafa Mehmetoğlu için Kayseri'de hukuk mücadelesi başlatan Selma Kütük son üç yıldır başından geçmeyen kalmadığını belirterek iki ayrı kişinin daha dolandırdığını söyledi.

Talihsiz kadın, sosyal medyadan Mehmetoğlu'nun iletişimde olduğu kadınları uyarırken tanıştığı Gökçen Görenli adlı bir kadının yönlendirmesiyle gerçek adı Bestami Görenli olan Ali Öner ile tanıştı.

Resmi bir kurumda çalıştığı iddia edilen Gökçen Öner'in kardeşi olduğu ortaya çıkan Ali Görenli de talihsiz kadına evini sattırarak kaçtı.