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Semih Tufan Gülaltay’ın ofisine silahlı saldırı

İHD eski Başkanı Akın Birdal’a yapılan silahlı saldırının azmettiricisi Semih Tufan Gülaltay’ın İstanbul Maltepe'de bulunan işyerine saldırı düzenlendiği ortaya çıktı.

27 Mayıs 2022 Cuma 18:35
Semih Tufan Gülaltay’ın ofisine silahlı saldırı


Semih Tufan Gülaltay’ın ofisine silahlı saldırı


İnsan Hakları Derneği eski Genel Başkanı Akın Birdal’a 12 Mayıs 1998 tarihinde yapılan silahlı saldırının azmettiricisi Semih Tufan Gülaltay’ın Maltepe Aydınevler Mahallesi’ndeki işyerine saldırı düzenlendi. Silahlı saldırgan Furkan T. olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, geçen çarşamba saat 03.00 sıralarında, eski İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkanı Akın Birdal'a düzenlenen suikasti organize ettiği gerekçesiyle 19 yıl hapse mahkum olan ve afla ile serbest kalan Semih Tufan Gülaltay'ın ofisinde meydana geldi.

Gülaltay'ın Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan ofisine ve park halinde bulunan otomobiline gece saatlerinde silahlı kişi ya da kişiler tarafından saldırı düzenlendi.

Saldırı anında ofiste bulunan Gülaltay’ın şoförü saldırgana ateş açarak karşılık verdi. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri silahlı saldırgan Furkan T.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit etti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde ofis ve park halindeki aracın çeşitli yerlerine isabet etmiş kurşun izlerine ve boş kovanlara rastlandı. Polis silahlı saldırıyla ilgili çalışma başlattı.

"PROFESYONEL BİR ŞEKİLDE İÇERİ GİRİYORLAR"

Olayla ilgili konuşan Semih Tufan Gülaltay, "Saldırı anında burada değildim. Gece saat 03.00 sıralarında daha önce burada keşif yapan siyah bir minibüsle ilişkilendirilen iki kişi önce park halindeki aracıma 15-20 el ateş ediyor. Daha sonra ofisin camlarına ve kapısına ateş ederek profesyonel bir şekilde içeriye giriyorlar. Şoförümün olduğu odaya doğru hamle yapıyorlar. Şoförümle yaptıkları çatışmada saldırganlardan birini şoförüm öldürdü. Diğeri de kaçıyor. Bizden bir yaralı yok" dedi.

Emniyet'in kendilerini bu saldırıyla ilgili uyardığını söyleyen Gülaltay Olayla ilgili yapılan çalışmada FETÖ terör örgütü mafya grupları, sokak mafya grupları gibi tetikçilerin kullanılacağı öngörülüyor. Sevdiklerimiz bizi arayarak arkamızda durdu. Biz de kendimize göre tedbirler aldık" ifadelerini kullandı.
 

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Saldırı
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