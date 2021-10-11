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Sena Altan cinayeti | Bıçakla öldürdü, canına kıydı

İzmir'de bir tekstil fabrikasında yönetici olarak çalışan Sena Altan'ı evinde bıçaklayarak öldüren katil zanlısı aynı bıçakla canına kıydı.

11 Ekim 2021 Pazartesi 20:49
Sena Altan cinayeti | Bıçakla öldürdü, canına kıydı


Sena Altan cinayeti | Bıçakla öldürdü, canına kıydı


İzmir Buca’da kendi evinde İlkay Ayeş adlı kişi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Sena Altan'ın katil zanlısının da canına kıydığı açıklandı. Edinilen bilgilere göre akıllara durgunluk veren olay, sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi 220 sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi.

İddiaya göre İlkay Ayeş (25), kız arkadaşı olduğu öne sürülen Sena Altan'ın (24) evine gitti. Burada Sena Altan ile tartışmaya başlayan Ayeş, tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine yanında getirdiği bıçağı genç kadının vücuduna saplamaya başladı. Altan'ı bıçakladıktan sonra aynı bıçakla kendisini de yaralayan İlkay Ayeş, kanlar içerisinde yere yığıldı.

POLİSE KOMŞULAR HABER VERDİ

Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren polis ekiplerinin yaptığı incelemede iki kişinin de yerde hareketsiz yattığı görülürken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede İlkay Ayeş'in olay yerinde öldüğü belirlendi.

Olayda vücudunun değişik yerlerine aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralandığı belirlenen Sena Altan ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Genç kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sena Altan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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