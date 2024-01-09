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Seni MİT'e alacağız yalanıyla genç kızın hayatını kararttılar

Konya'da geçtiğimiz yıl şehrin en gözde okullarından birinde patlak veren cinsel istismar skandalına adı karışanlara ceza yağırken, mağdur genç kızın ailesi verilen cezayı az buldu

09 Ocak 2024 Salı 11:47
Seni MİT'e alacağız yalanıyla genç kızın hayatını kararttılar






Seni MİT'e alacağız yalanıyla genç kızın hayatını kararttılar

Konya'da, 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' vaadiyle kandırılan lise öğrencisi G.A.'ya (17), cinsel istismarda bulunan Ahmet Mandal (35) için 22 yıl, ona yardım eden 2 okul müdürü hakkında verilen 8 yıl 4'er ay hapis cezasını az bulan G.A.'nın ailesinin avukatı Mehmet Onur Güleç, karara üst mahkemeyle itirazda bulunacak. G.A.'nın örgün eğitime ara verdiğini ifade eden Güleç, "Müvekkilim başarılı bir öğrenciydi ve okulda birinciliği vardı. Bu olay sonrasında hem eğitim hem de sosyal hayatı ciddi sıkıntıya uğradı. Örgün eğitime ara verdi ve ailesiyle şehir değiştirmek zorunda kaldı" dedi.


Lise müdürü Harun Avcu, iddiaya göre; geçen yıl kasım ayında son sınıfta okuyan G.A. isimli kız öğrenciyi, derslerinde başarılı olduğu için, 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' diyerek kandırıp, evli ve 3 çocuk babası Ahmet Mandal ile tanıştırdı. Mandal da G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulundu. G.A.'nın durumu anlatmasıyla ailesi, şikayetçi oldu. Kendisini 'MİT mensubu' olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal, gözaltına alınıp, 25 Kasım 2022'de 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

Aynı okulda eğitim alan K.K. adlı kız öğrenci de Mandal tarafından tacize uğradığı iddiasıyla şikayette bulundu. Soruşturmada ayrıca okul müdürü Harun Avcu ile G.A. ve Mandal'ın dini nikahının kıyıldığı okulun müdürü Asuman Sahar Koleri tutuklandı. Bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen idari soruşturma kapsamında 2 okul müdürü de memurluktan ihraç edildi.

37'ŞER YIL HAPİS İSTEMİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Ahmet Mandal, Harun Avcu ve Asuman Sahar Koleri hakkında, 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçlarından 37'şer yıla kadar hapis ile olayla bağlantısı olduğu öne sürülen tutuksuz sanıklar Mandal'ın iş ortağı Ali Akkaş, Koleri'nin eşi M.K., dini nikahın kıyıldığı okuldaki kadın hizmetli H.K., asker B.K.'ye 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından hapis cezası istendi.

4 SANIĞA HAPİS, 3 SANIĞA BERAAT

9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 5'inci duruşmada mahkeme heyeti, Ahmet Mandal'a G.A.'ya 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 20 yıl, K.K.'ye yönelik ise 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 2 yıl hapis cezası verip, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Okul müdürleri Harun Avcu ve Asuman Sahar Koleri ile Mandal'ın ortağı Ali Akkaş, G.A.'ya yönelik 'Çocuğun cinsel istismarına yardım etme' suçundan 8 yıl 4'er ay hapis cezası aldı. İki okul müdürü ayrıca diğer öğrenci K.K. yönünden 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 10'ar ay hapis cezası verip, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilip tahliye edildi. Diğer sanıklardan Asuman Sahar Koleri'nin eşi M.K., B.K. ve H.K. ise beraat etti.


KARARA İTİRAZ EDİLDİ

G.A.'nın ailesinin avukatı Mehmet Onur Güleç, karara itiraz edeceklerini belirterek, "İlk derece mahkemesi bir karara vardı. Verilen kararda bazı sanıklar yönünden verilen cezaları biz yeterli bulduk. Bazı sanıklar yönünden verilen cezaları ise düşük bulduk. Biz verilen karara itirazımızı yapacağız. Belli başlı yerlerde mütalaaya karşı olarak cezalar verildi. Kamuoyu verilen cezalarla yetinmez. Bu cezaların infaz olduğunu da görmek ister. Bu kapsamda en hakkaniyetli kararın ortaya çıkması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Üst mahkemenin daha doğru bir karar vereceğini umuyoruz" dedi.

'G.A., UZMAN DESTEĞİ ALIYOR'

G.A.'nın yaşadıklarının ardından şehri terk ettiğini, örgün eğitimi bıraktığını ifade eden Güleç, "Müvekkilim başarılı bir öğrenciydi ve okulda birinciliği vardı. Bu olay sonrasında hem eğitim hayatı hem de sosyal hayatı ciddi sıkıntıya uğradı. Örgün eğitime ara verdi ve maalesef ailesiyle şehir değiştirmek zorunda kaldı. G.A. derin bir yara aldı ve çok iyi bir durumda değil. Hala uzman desteği alıyor" diye konuştu.

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KonyaIstismarMit Yalanıyla TacizMİT
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