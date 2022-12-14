Serum geç geldi iddiasıyla terör havası estirdiler



Sağlık çalışanlarına şiddetin adresi bu kez de Gaziantep oldu. Kentteki özel bir hastaneye tedavi olmak için giden kadına, serumun geç takılması sonrası olanlar oldu. Kadın ve kadının yakınları, hastanede adeta terör estirdi. Olayda 2 güvenlik görevlisi ile 3 sağlık personeli yaralandı. Öte yandan sağlık çalışanlarına saldırı sırasında kalp krizi geçiren bir kişi, saldırıyı uyguladığı sağlık çalışanları tarafından acil müdahale ile hayata döndürüldü.

Gaziantep'te, özel bir hastanede bir grup hasta yakını, serumu geç getirdiği gerekçesiyle sağlık çalışanlarına saldırdı. Taşlı sopalı saldırıda 2 güvenlik görevlisi ve 3 sağlık personeli yaralanırken, bu sırada kalp krizi geçiren bir saldırgan, acil müdahale ile hayata döndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Gaziantep'te bir özel hastanede meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kadın hasta, mide rahatsızlığı nedeniyle dahiliye servisine geldi. Doktorun serum takılmasını istediği hasta müşahede altına alındı. Bu sırada bir bebeğe serum hazırlayan hemşire Zelihanur B., bir süre sonra serum ile birlikte hastanın yanına gidince geç geldiği gerekçesi ile hasta yakınlarının saldırısına uğradı.



Hastane odasında başlayıp koridorda devam eden kavgayı ayırmak isteyen güvenlik görevlileri Murat İ., İlker T. ile tıbbi sekreter Mehmet A., röntgen teknikeri Mustafa Ç. ve hemşire Zelihanur B. yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.



KALP KRİZİ GEÇİREN SALDIRGAN, ACİL MÜDAHALE İLE HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Olay sırasında kavga eden gruptan Hasan B., kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Darp girişiminde bulunduğu sırada kalp krizi geçiren saldırgana ilk müdahaleyi hastanenin doktorları yaptı.

