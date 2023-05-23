Sevgi Demirci ile iki çocuğunun cesedi tarlada bulundu





Silivri Değirmenköy yakınlarında toprağa gömülmüş 3 ceset bulunmasının ardından İstanbul'da kaybolan anne ve iki çocuğunun olabileceği bildiriliyor. Söz konusu cesetlerin kayıp olarak aranan Sevgi Demirci ve iki çocuğuna ait olduğu düşünülüyor. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da iddiaya göre 2.5 yıl önceoğluve kızıile birlikte şüpheli bir şekilde kayboldu.ve çocuklarının bulunması için ailesi bir televizyon programına katıldı. Programda Sevgi Demirci ve çocuklarının son görüldüğü yerin Silivri'de olduğu iddia edildi. Bu iddialar üzerine Jandarma ekipleri Silivri'de arama çalışması başlattı. Ekipler Silivri Değirmenköy mevkiinde yeşil alanda kazı çalışması yaptı. Yapılan kazıda toprağa gömülü şekilde 3 ceset bulundu. Cesetlerin kayıp olarak aranan'a ait olduğu düşünülüyor. Polis olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.



