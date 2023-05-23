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Sevgi Demirci ile iki çocuğunun cesedi tarlada bulundu

İstanbul'daki evlerinden esrarengiz bir şekilde 2.5 yıl önce 2 çocuğu ile birlikte kaybolan Sevgi Demirci ile iki çocuğunun cinayete kurban gittiği iddia edildi.

23 Mayıs 2023 Salı 17:44
Sevgi Demirci ile iki çocuğunun cesedi tarlada bulundu

Sevgi Demirci ile iki çocuğunun cesedi tarlada bulundu



Silivri Değirmenköy yakınlarında toprağa gömülmüş 3 ceset bulunmasının ardından İstanbul'da kaybolan anne ve iki çocuğunun olabileceği bildiriliyor. Söz konusu cesetlerin kayıp olarak aranan Sevgi Demirci ve iki çocuğuna ait olduğu düşünülüyor. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da iddiaya göre 2.5 yıl önce Sevgi Demirci oğlu Eren Polat ve kızı Rümeysa Polat ile birlikte şüpheli bir şekilde kayboldu. Demirci ve çocuklarının bulunması için ailesi bir televizyon programına katıldı. Programda Sevgi Demirci ve çocuklarının son görüldüğü yerin Silivri'de olduğu iddia edildi. Bu iddialar üzerine Jandarma ekipleri Silivri'de arama çalışması başlattı. Ekipler Silivri Değirmenköy mevkiinde yeşil alanda kazı çalışması yaptı. Yapılan kazıda toprağa gömülü şekilde 3 ceset bulundu. Cesetlerin kayıp olarak aranan Sevgi Demirci, oğlu Eren Polat ve kızı Rümeysa Polat'a ait olduğu düşünülüyor. Polis olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


 

Anahtar Kelimeler:
SilivriDemirköyDeğirmenköy
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