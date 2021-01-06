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Sevgi Tekin Cinayeti | Katil tehdit ederek kaçmış

Ankara'da dini nikahlı eşi tarafından kardeşlerinin gözü önünde evinde öldürülen Sevgi Tekin'in katil zanlısı kaçarken "Polisi aramayın yoksa buradan 5 ceset çıkar" diyerek tehdit etmiş

06 Ocak 2021 Çarşamba 00:23
Sevgi Tekin Cinayeti | Katil tehdit ederek kaçmış

Sevgi Tekin Cinayeti | Katil tehdit ederek kaçmış


Ankara Mamak'ta dün evinde silahla vurularak öldürülen Sevgi Tekin'in cenazesi memleketi Konya'da toprağa verildi. Tekin ailesi ve yakınları cinayeti lanetlerken, katil zanlısı Ağtaş adlı zanlının şizofren hastası olduğu iddia edildi. Cinayetin ardından Gökhan Ağtaş'ın olay yerinden kaçarken "Sakın polisi aramaya çalışmayın, buradan 1 değil 5 cenaze çıkar" diye bağırdığını söyleyen görgü tanığı talihsiz kız kardeş Figen K. "Ablam gözümün önünde öldü, hiçbir şey yapamadım" diyerek göz yaşı döktü. 

Bu arada 5 ay önce ayrıldığı Sevgi Tekin'i Mutlu Mahallesi'ndeki evinde vurduktan sonra kaçan Gökhan Ağtaş, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olayda kullandığı silahıyla gözaltına alındı.


 

Çocukları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda bulunan Sevgi Tekin, önceki gün gece 02.00 sıralarında 4 katlı binanın bodrum katında oturduğu daireye pencere camını kırarak giren Gökhan Ağtaş tarafından, hunharca öldürülmüştü.

ABLASININ ÖLÜM ÇIĞLIKLARINI DUYDU

Tekin’in naaşı, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak defnedilmek üzere Konya'ya götürüldü. Yaşanan dehşet anlarına birebir şahit olan Tekin'in kız kardeşi Figen K., korku dolu anları şöyle anlattı:

“Annemle ben yatak odasında uyuyorduk. Daha doğrusu ben uyumuyordum, telefonla uğraşıyordum. Kız kardeşim, ablam, ablamın kızı mutfaktaydılar. Ablamın çığlığını duydum, ‘Figen yetiş, polisi ara' diye. Elimizden telefonları aldı ve ‘Burada bir cinayet yerine beş cinayet çıkar, bütün suçu üstleniyorum’ dedi.”

Ablasının gözünün önünde katledildiğini söyleyen Figen K, “Gözümün önünde ablam öldü, hem de haksız ve suçsuz yere. Adam şizofren hastası olmuş, benden bile kıskanıyordu ablamı. Gözümün önünde öldü, hiçbir şey yapamadım” diye konuştu.

“Ablam Özgecan Aslan ve Münevver Karabulut gibi oldu” diyen Figen K., bu tür olayların tekrarlanmaması için zanlıların en ağır cezayı alması gerektiğini söyledi. 

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Son Güncelleme: 06.01.2021 00:37
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CinayetiAnkaraMamakKonyaSevgi Tekin
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