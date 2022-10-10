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Sevgilisi ile gezmek için otomübil çalmış

10 Ekim 2022 Pazartesi 09:54
Sevgilisi ile gezmek için otomübil çalmış


Sevgilisi ile gezmek için otomübil çalmış

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde anahtar kopyalama yöntemi ile bir otomobili çalan T.U., 8 saatlik takibin ardından yakalandı. Şüphelinin çaldığı araçla kız arkadaşı G.T.'ye şehir turu yaptırdığı öğrenildi.


Akıllara durgunluk verenr lay, gece saat 22.00 sıralarında Gaziakdemir Mahallesi'nde meydana geldi. Kültürpark'a konser için gelen Yasin Başpınar'ın otoparka bıraktığı otomobil çalınınca, durum polise bildirildi. 900 bin TL değerindeki aracın 2 anahtarının da kendisinde olduğunu belirten Başpınar'ın şikayet sonrası çalışma başlatıldı. Harekete geçen polis, çevredeki çok sayıda güvenlik kamerasını titizlikle inceledi. Plaka Takip Sistemi (PTS) üzerinden aracın Uludağ yolunda olduğunu tespit eden ekipler, bu bölgeye yoğunlaştı.

Otomobil hastane otoparkında

Uludağ yolu, Çekirge ve Dobruca Mahallesi'nde arama yapan ekipler, 8 saat sonra aracın Çekirge Devlet Hastanesi otoparkında olduğunu belirledi. Otoparka baskın yapan polis, otomobili burada buldu. Otomobildeki G. T., ilk ifadesinde aracın çalıntı olduğunu bilmediğini, erkek arkadaşı ile şehir turu yaptığını söyledi. G.T.'nin ifadesinin ardından erkek arkadaşı T.U., hastanenin acil servisinde kaçmaya çalışırken yakalandı. T.U. ile G.T., gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Otomobilin anahtar kopyalama yöntemi ile çalındığını belirleyen ekipler ise araçta arama yaptı. Araçta yine çalınan bir otomobilin aküsü ile uyuşturucu içmek için kullanılan aparat ele geçirildi. Olay ilgili soruşturma sürüyor.


 

Anahtar Kelimeler:
Otomobil HırsızlığıBursa
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