Sevgilisi yerine komşu kadını vurdu





Denizli'nin Pamukkale İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda yaralanan kadının, hesap hatası yüzünden yanlışlıkla vurulduğu ortaya çıktı. Torunlarına bakmak için gittiği kızının 3'üncü kattaki evinin balkonuna çıkan Sevgi Gümüş (50), av tüfeğiyle açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Polis yaptığı araştırmada, saldırganı yakalarken, ağır yaralanan Sevgi Gümüş tedavi altına alındı.



Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Ali K. (67), kızının evinde balkona çıkan Sevgi Gümüş'ü (50) av tüfeğiyle vurarak yaraladı. Gözaltına alınan Ali K.'nın, Gümüş'ü, bir süre önce ayrıldığı alt katta oturan sevgilisi G.K. sanıp vurduğu ortaya çıktı..

Kızının balkonunda yanlışlıkla vurulan Sevgi Gümüş'ün durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Saldırgan otomobiliyle kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karnından vurulan Sevgi Gümüş, ambulansla, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

ALT KATTAKİ ESKİ SEVGİLİSİNİ VURACAKTI

Edinilen bilgilere göre olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, saldırganının Ali K. (67) olduğunu saptadı. Ali K., Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Ali K.'nin, alt katta oturan ve bir süre önce kendisinden ayrılan G.K. sanarak, Sevgi Gümüş'ü vurduğu tespit edildi. Polisin ifadesine başvurduğu G.K., kendisini vurmak isteyen Ali. K.'den daha önce de tehditler aldığını söyledi.