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Sevgilisini öldüren katile, mahkeme iyi hal indirimi verdi

Antalya'da, Kundu oteller bölgesindeki 5 yıldızlı bir otelde akılalmaz bir cinayete imza atan Altay Aksoy adlı katile mahkeme iyi hal indirimi yaptı.

Sevgilisini öldüren katile, mahkeme iyi hal indirimi verdi

Antalya'da, Kundu oteller bölgesindeki 5 yıldızlı bir otelde akılalmaz bir cinayete imza atan Altay Aksoy adlı katile mahkeme iyi hal indirimi yaptı.

06 Eylül 2019 Cuma 14:02
Sevgilisini öldüren katile, mahkeme iyi hal indirimi verdi

Sevgilisini öldüren katile, mahkeme iyi hal indirimi verdi


Antalya'da, Kazakistan uyruklu kız arkadaşı Nailia Nutfullina'yı döverek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Altay Aksoy (33),karar duruşmasında, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için rapor alınmasını istedi. Mahkeme ise talebi reddederek, sanığı önce ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. 'Haksız tahrik' indirimi uygulamayan mahkeme heyeti, 'iyi hal' indirimiyle cezayı 25 yıla indirdi

Gaziantep'te yaşayan Altay Aksoy (33), Rus arkadaşlık sitesinden tanıştığı Kazakistan uyruklu Nailia Nutfullina ile sevgili oldu. Antalya'da daha önce de tatil yapan ikili, yine kentte tatil yapmaya karar verdi.

DEFALARCA TEKMELEYİP YUMRUKLADI

Nailia Nutfullina ülkesinden, Altay Aksoy da Gaziantep'ten gelerek, Antalya'daki otele yerleşti.  Ancak Nutfullina, Aksoy'a ayrılmak istediğini söyledi. İkili, bu nedenle gece yarısı tartışmaya başladı. Otelin havuz başında başlayan, bahçede devam eden tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Altay Aksoy, yere düşen Nailia Nutfullina'yı tekmeledi, başını defalarca yumruklayıp, yere vurdu.

21 GÜN SONRA CAN VERDİ

Güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği kavganın sonunda Aksoy polise teslim edilirken, ağır yaralı Nutfullina hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Nailia Nutfullina, 21 gün sonra hayatını kaybetti. Aksoy, tutuklandı.

"AKIL SAĞLIĞIM ARAŞTIRILSIN" İSTEĞİ

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması yapılan Altay Aksoy, karar duruşmasında, olay tarihi itibarıyla akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönünde adli tıptan rapor alınmasını istedi.

İYİ HALDEN 25 YIL HAPİS

Mahkeme, bu talebi reddederek, sanığa son sözünü sordu. Nailia Nutfullina'nin ölümünden dolayı üzüntülü olduğunu söyleyen Altay Aksoy, "Keşke ben ölseydim. 11 aydır cezaevindeyim. Pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme sanığı 'kasten insan öldürme suçu'ndan önce, ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. 'Haksız tahrik' indirimi uygulamayan mahkeme heyeti, 'iyi hal' indirimiyle cezayı 25 yıla indirdi.

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