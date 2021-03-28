Sevgilisini tokatlayan Engin C.'ye tepki yağıyor
Yer Muğla'nın Marmaris ilçesi. İddiaya göre görüntüde, bir erkek, sevgilisi olduğu öne sürülen genç kadına acımasızca şiddet uyguluyor. Görüntülerin yayınlanmasının ardından binlerce kişi videoda yer alan davranışı kınayarak tepkisini dile getirdi.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde isminin Engin C. olduğu belirtilen bir kişinin, sevgilisi olduğu belirtilen genç kadına uyguladığı şiddet kameralara yansıdı.
Ne zaman yaşandığı bilinmeyen şiddet görüntüsü sosyal medyada bir çok kişi tarafından paylaşıldı.
Tepki çeken görüntüler sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı. Şahsın tutuklanması çağrısı da yapılıyor.