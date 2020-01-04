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Seydişehir'de cinayet, boşandığı kocasını öldürmek için İstanbul'dan geldi

İstanbul'dan Konya'nın Seydişehir ilçesine gelen Özlem G. adlı kadın, boşandığı eşi ile birlikte yaşayan Aynur Süngülü'yü silahla vurarak öldürdü.

04 Ocak 2020 Cumartesi 14:52
Seydişehir'de cinayet, boşandığı kocasını öldürmek için İstanbul'dan geldi

Seydişehir'de cinayet, boşandığı kocasını öldürmek için İstanbul'dan geldi


Boşanan kocasının izini takip eden Özlem G., 650 KM yol kat ederek Konya'nın Seydişehir ilçesine geldi. Eski eşinin birlikte yaşadığı Aynur Süngülü adlı kadının evini bulan Özlem G, burada elini kana buladı. 

Katil zanlısı Özlem G.'nin daha önce Seydişehir'de yaşadığı öğrenildi. Kocası T.K’den boşandıktan sonra İstanbul’a yerleşen Özlem G'nin tekrar Seydişehir’e gelerek, boşandığı eşinin birlikte yaşadığı iddia edilen Aynur Süngülü’nün evine gittiği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre korkunç olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hacıseyitali Mahallesi 153065 sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre Özlem G., İstanbul´dan boşandığı eşi Tufan K.'nın birlikte yaşadığı Aynur Süngülü'nün evine geldi. 

Özlem G.'ye kapıyı Süngülü'nün kızı açtı. Eve giren Özlem G., yanında getirdiği tabanca ile Süngülü'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. 

VURDUKTAN SONRA KAÇTI

Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Katil zanlısı Özlem G. suç aleti silah ile birlikte olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aynur Süngülü’nün hayatını kaybettiği belirlendi.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olay sonrası kaçan Özlem G.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aynur Süngülü’nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Son Güncelleme: 04.01.2020 15:01
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