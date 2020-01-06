Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Seydişehir'de cinayet | Eski kocasının sevgilisini öldüren kadın tutuklandı

06 Ocak 2020 Pazartesi 01:03
Seydişehir'de cinayet | Eski kocasının sevgilisini öldüren kadın tutuklandı

Seydişehir'de cinayet | Eski kocasının sevgilisini öldüren kadın yargı önünde 


Kocaeli'nden özel araçla Konya'nın Seydişehir'de eski kocasının sevgilisini öldüren Özlem Gündoğdu adlı katil zanlısı kadın yakalanarak ilçeye getirildi. Eski eşi Tufan Karabulak'ın sevgilisi Ayfer Süngülü'yü tabanca ile 4 el kurşun sıkarak öldüren Özlem Gündoğdu. ilk duruşmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özlem Gündoğdu ilk duruşmasında Ayfer Süngülü'nün kendisini 'Kocana sahip çıksaydın, elinden ben aldım' diyerek tahrik ettiğini ileri sürdü.

Seydişehir'de öldürülen Ayfer Süngülü


Son Dakika Seydişehir, Eski kocasının sevgilisi Aynur Süngülü'yü Seydişehir'de öldüren Özlem Gündoğdu adlı kadın, Kocaeli'nde yakalanarak tutuklandı. Daha önce basında 'İstanbul'a gelerek eski eşinin sevgilisini öldürdü' başlıklı haberlerle gündeme gelen Özlem Gündoğdu'nun Kocaeli'ndeki evinde yakalandığı ortaya çıktı.

Seydişehir'de işlenen cinayetin Katil zanlısı Özlem Gündoğdu

SOSYAL MEDYADAN TEHDİTLER YAĞDIRMIŞ

Önceki gün akşam saatlerinde Seydişehir’de işlenen cinayetin katil zanlısı, polisin uzun süreli kovalamacasının ardından Kocaeli'nde yakalandı. Seydişehir'den bir taksiye binerek Konya'ya, oradan da Kocaeli'ne kaçan Özlem Gündoğdu'nun eski kocası Tufan Karabulak ile, Karabulak'ın sevgilisi Aynur Süngülü’yü ölümle tehdit ettiği soruşturmada ortaya çıktı. 

Seydişehir'de işlenen cinayetin Katil zanlısı Özlem Gündoğdu cezaevine gönderildi

SEYDİŞEHİR'DEN TAKSİYLE KONYA'YA KAÇMIŞ

Cinayetin ardından taksiye binerek Konya’ya giden katil zanlısı Özlem Gündoğdu kaçarken eski kocası Tufan Karabulak’a “sıra sana da gelecek” diyerek tehdit mesajları göndermiş. Katil zanlısının peşine düşen polis ekipleri Özlem Gündoğdu'yu Kocaeli’nde yakaladı.

SEYDİŞEHİR'E GETİRİLDİ

Kocaeli’de yakalandıktan sonra polis ekipleri tarafından Seydişehir’e getirilen katil zanlısı Özlem Gündoğdu çıkarıldığı ilk duruşmanın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahkemeye çıkarılan katil zanlısı, eski kocasının sevgilisi olan Aynur Süngülü’nün kendisini tahrik ettiğini söyledi. Maktulün kendisine mesaj yolu ile; “Kocana sahip çıksaydın. Çıkmadın, bende aldım.” dediğini ve kendisini tahrik ettiğini bunun üzerine öldürmek için yola çıktığını belirtti.

Sarıkamış Şehitleri Seydişehir'de anıldı
Sarıkamış Şehitleri Seydişehir'de anıldı
Seydişehir'de cinayet, boşandığı kocasını öldürmek için İstanbul'dan geldi
Seydişehir'de cinayet, boşandığı kocasını öldürmek için İstanbul'dan geldi
Seydişehir belediyesi 3 adet TOGG siparişi verdi
Seydişehir belediyesi 3 adet TOGG siparişi verdi
Seydişehirli halterci kızlar, Konya şampiyonu oldu
Seydişehirli halterci kızlar, Konya şampiyonu oldu
Gazeteci Cüneyt Cebenoyan son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Cüneyt Cebenoyan son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Cüneyt Cebenoyan trafik kazasında can verdi
Gazeteci Cüneyt Cebenoyan trafik kazasında can verdi
Seydişehir'de ambulans kaza yaptı, yolda can pazarı
Seydişehir'de ambulans kaza yaptı, yolda can pazarı
Seydişehir'de dolu dehşeti, kurşun gibi deldi geçti
Seydişehir'de dolu dehşeti, kurşun gibi deldi geçti
Son Güncelleme: 06.01.2020 01:44
Anahtar Kelimeler:
Seydişehirde CinayetSeydişehir HaberSon Dakika SeydişehirSeydişehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da kadın doktorun evinde dehşet, 2 ölü 
Alanya'da kadın doktorun evinde dehşet, 2 ölü 
Namazdan sonra tekme yumruk kavgayı vatandaşlar zor engelledi
Namazdan sonra tekme yumruk kavgayı vatandaşlar zor engelledi
Seydişehir'de cinayet, boşandığı kocasını öldürmek için İstanbul'dan geldi
Seydişehir'de cinayet, boşandığı kocasını öldürmek için İstanbul'dan geldi
Yılbaşı kutlaması ölümle bitti | Alkol ve uyuşturucu ile gelen facia
Yılbaşı kutlaması ölümle bitti | Alkol ve uyuşturucu ile gelen facia
Karabağlar'da kanlı pusu, 2 kişi katledildi
Karabağlar'da kanlı pusu, 2 kişi katledildi
Cübbe ile skandal poz, katibi işinden etti
Cübbe ile skandal poz, katibi işinden etti
2 aylık bebeğiyle birlikte öldürülen 19 yaşındaki anne toprağa verildi
2 aylık bebeğiyle birlikte öldürülen 19 yaşındaki anne toprağa verildi
Maçka sapığına 30 yıl | 13 yaşındaki kız sapıgın elinden ölü numarası yaparak kurtuldu
Maçka sapığına 30 yıl | 13 yaşındaki kız sapıgın elinden ölü numarası yaparak kurtuldu
Ehliyet alacaktı, hayatının şokunu yaşadı | Haberi olmadan evlenmiş
Ehliyet alacaktı, hayatının şokunu yaşadı | Haberi olmadan evlenmiş
Suriyeli savaş pilotuna İstanbul'da korkunç infaz
Suriyeli savaş pilotuna İstanbul'da korkunç infaz

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim