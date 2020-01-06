Seydişehir'de cinayet | Eski kocasının sevgilisini öldüren kadın tutuklandı

Seydişehir'de cinayet | Eski kocasının sevgilisini öldüren kadın yargı önünde



Kocaeli'nden özel araçla Konya'nın Seydişehir'de eski kocasının sevgilisini öldüren Özlem Gündoğdu adlı katil zanlısı kadın yakalanarak ilçeye getirildi. Eski eşi Tufan Karabulak'ın sevgilisi Ayfer Süngülü'yü tabanca ile 4 el kurşun sıkarak öldüren Özlem Gündoğdu. ilk duruşmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özlem Gündoğdu ilk duruşmasında Ayfer Süngülü'nün kendisini 'Kocana sahip çıksaydın, elinden ben aldım' diyerek tahrik ettiğini ileri sürdü.

Seydişehir'de öldürülen Ayfer Süngülü



Son Dakika Seydişehir, Eski kocasının sevgilisi Aynur Süngülü'yü Seydişehir'de öldüren Özlem Gündoğdu adlı kadın, Kocaeli'nde yakalanarak tutuklandı. Daha önce basında 'İstanbul'a gelerek eski eşinin sevgilisini öldürdü' başlıklı haberlerle gündeme gelen Özlem Gündoğdu'nun Kocaeli'ndeki evinde yakalandığı ortaya çıktı.

Seydişehir'de işlenen cinayetin Katil zanlısı Özlem Gündoğdu

SOSYAL MEDYADAN TEHDİTLER YAĞDIRMIŞ

Önceki gün akşam saatlerinde Seydişehir’de işlenen cinayetin katil zanlısı, polisin uzun süreli kovalamacasının ardından Kocaeli'nde yakalandı. Seydişehir'den bir taksiye binerek Konya'ya, oradan da Kocaeli'ne kaçan Özlem Gündoğdu'nun eski kocası Tufan Karabulak ile, Karabulak'ın sevgilisi Aynur Süngülü’yü ölümle tehdit ettiği soruşturmada ortaya çıktı.

Seydişehir'de işlenen cinayetin Katil zanlısı Özlem Gündoğdu cezaevine gönderildi

SEYDİŞEHİR'DEN TAKSİYLE KONYA'YA KAÇMIŞ

Cinayetin ardından taksiye binerek Konya’ya giden katil zanlısı Özlem Gündoğdu kaçarken eski kocası Tufan Karabulak’a “sıra sana da gelecek” diyerek tehdit mesajları göndermiş. Katil zanlısının peşine düşen polis ekipleri Özlem Gündoğdu'yu Kocaeli’nde yakaladı.

SEYDİŞEHİR'E GETİRİLDİ

Kocaeli’de yakalandıktan sonra polis ekipleri tarafından Seydişehir’e getirilen katil zanlısı Özlem Gündoğdu çıkarıldığı ilk duruşmanın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahkemeye çıkarılan katil zanlısı, eski kocasının sevgilisi olan Aynur Süngülü’nün kendisini tahrik ettiğini söyledi. Maktulün kendisine mesaj yolu ile; “Kocana sahip çıksaydın. Çıkmadın, bende aldım.” dediğini ve kendisini tahrik ettiğini bunun üzerine öldürmek için yola çıktığını belirtti.