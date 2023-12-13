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Seyyar satıcı kendini ateşe verdi, MHP'li belediyeden açıklama geldi

Tokat Erbaa'da seyyar satıcı bir vatandaşın kendisini ateşe vermesinin ardından olaya zabıtaların müdahale etmesi, MHP'li belediyeyi eleştiri oklarının hedefi haline getirdi.

13 Aralık 2023 Çarşamba 16:19
Seyyar satıcı kendini ateşe verdi, MHP'li belediyeden açıklama geldi






Seyyar satıcı kendini ateşe verdi, MHP'li belediyeden açıklama geldi


Yoksulluk, işsizlik ve hayat pahalalığının bunalıma sürüklediği milyonlarca vatandaş çıkış yolu ararken, son günlerde intihar olaylarının artışı dikkat çekiyor. 

Tokat’ın Erbaa ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen ve sosyal medya hesabından ‘yarın tutuklamam var’ diyerek paylaşım yapan seyyar satıcı Hakan Y. (47), üzerine benzin döküp kendisini ateşe verdi. Zabıta ekipleri ve çevredekilerin müdahale edip, üzerindeki alevleri söndürdüğü Hakan Y., hastanede tedaviye alındı.


Akıllara durgunluk veren olay, öğle saatlerinde Gazi Bulvarı’nda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen ve sosyal medya hesabında ‘yarın tutuklamam var’ diyerek paylaşım yapan seyyar satıcı Hakan Y., bulvarda üzerine benzin döküp, kendini ateşe verdi. 

Zabıta ekipleri ve çevredekilerin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Yaralanan Hakan Y., Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Samsun'a sevk edildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

MHP’li Erbaa Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerinin Hakan Y.’nin seyyar tezgahını kaldırdığı için kendisini ateşe verdiği iddiaları üzerine Erbaa Belediyesi açıklama yaptı. 

Açıklamada, “Yerel basında ve sosyal medyada yer alan haberler asılsız olup seyyar satıcılık yapan hemşehrimize zabıta ekiplerimizce herhangi bir sözlü veya fiziki müdahalede bulunulmamıştır. Hemşehrimizin seyyar satıcılık yaptığı tezgah hem olaydan önce hem de olaydan sonra Yöresel Ürünler Pazar yerinde bulunmaktadır. Hemşehrimizin seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlamasına mani bir kolluk uygulaması olmamıştır” denildi.
 

Anahtar Kelimeler:
Seyyar SatıcıİntiharTokatErbaa
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