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Seyyar satıcılar denetim yapan zabıtalara saldırdı

Araçlarını sesyyar dükkana çeviren ve gıda ürünü satan çok sayıda kişi kendilerini denetlemeye gelen zabıtalara sopalarla saldırdı.

23 Mart 2021 Salı 22:03
Seyyar satıcılar denetim yapan zabıtalara saldırdı

Seyyar satıcılar denetim yapan zabıtalara saldırdı


Seyyar satıcılar ellerinde sopalar ve sandalyelerle denetim yapan belediye zabıta ekiplerine saldırdı.


İzmir'in Karabağlar ilçesinde, esnaf ile zabıta arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Demir sopa ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada, 3 zabıta memuru yaralandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, minibüslerde gıda ürünü satan kişilere müdahale etmek isteyen zabıta ekipleri ile esnaf olduğu iddia edilen kişiler arasında kavga çıktı. Demir sopalar ve sandalyelerin de kullanıldığı kavgada, 3 zabıta memuru yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Akıllara durgunluk veren olay, saat 11.30 sıralarında Karabağlar Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Karabağlar Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, şikâyet üzerine sanayi sitesi içerisinde, minibüslerden gıda ürünü satan kişilere yönelik denetim düzenledi. Ekiplerin, minibüslerin önüne konulan tenteler, masa ve sandalyeleri aldığı sırada sanayi sitesinde esnaf olduğu iddia edilen kişiler, duruma müdahale etmek istedi. Bu sırada, zabıta ekipleri ile şahıslar arasında kavga çıktı.

Demir sopalar ve sandalyelerin de kullanıldığı kavgada, 1 zabıta memuru başından yaralanırken, 1'inin burnu, 1'inin ise kolu kırıldı. Yaralanan 3 memur, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Memurların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişiyi ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü.
 

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Seyyar SatıcıDenetimSaldırı
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