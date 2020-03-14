Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Sezen Zambak'ın ölümü | Traktörlü sürücüye 2 yıl hapis

Ege Üniversitesi Kampüsü içerisinde kullandığı traktörle Sezen Zambak adlı öğrenciyi hayatının baharında öldüren traktör sürücüsü 2 yıl 10 hapisle kurtuldu.

14 Mart 2020 Cumartesi 10:22
Sezen Zambak'ın ölümü | Traktörlü sürücüye 2 yıl hapis

Sezen Zambak'ın ölümü | Traktörlü sürücüye 2 yıl hapis



Ege Üniversitesi Kampüsü içinde, yolun karşısına geçmek isteyen Sezen Zambak'a (23) traktörle çarparak ölümüne neden olan Vehbi Bolsoy (46), 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, 'iyi hal' indirimiyle 2 yıl 10 aya düşürüldü. Genç kızın babası Metin Zambak adalet arayacağını söyledi

İzmir'in Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi Kampüsü'nde geçen yıl 16 Eylül tarihinde, Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü'nü birincilikle bitiren Sezen Zambak'a (23),kampüs içindeki yoldan geçmek isterken, çiçekleri sulayan Vehbi Bolsoy (46) yönetimindeki traktör çarptı. Üniversite bünyesindeki projelerde görev alan Zambak, olay yerinde yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan sürücü Vehbi Bolsoy ise ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.


SÜRÜCÜ TAM VE ASLİ KUSURLU BULUNDU

Edinilen bilgilere göre kazanın, görüntüleri izlenerek ve olay yerinde inceleme yapılarak hazırlanan, kaza tespit tutanağında, sürücü Bolsoy, 'sağa ve sola dönüşlerde, kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara ilk geçiş hakkını vermediği için' tam ve asli kusurlu bulundu.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Vehbi Bolsoy hakkında İzmir 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanık Vehbi Bolsoy ile ölen genç kızın ailesi, arkadaşları ve taraf avukatları hazır bulundu. Zambak Ailesi'nin avukatı, kazanın olası kast ile yaşandığını savunarak, "Yaşadığımız bu olayın tesadüfü sebeplerle gelişmediğini düşünüyoruz. Sanığın olası kastla yargılanması istediğimizdir" dedi. Sanık avukatının beraat talebinde bulunduğu duruşmada, sanık Bolsoy ise üzgün olduğunu söyledi.

İYİ HAL İNDİRİMİ YAPILDI

Duruşma sonunda hakim, Bolsoy'u 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Daha sonra 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezayı, 2 yıl 10 aya düşürdü. Ayrıca sanığın ehliyetine 1 yıl süreyle el koydu.

BABA: "ADALET ARAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Duruşma sonunda açıklama yapan baba Metin Zambak, "Kararı duyar duymaz mahkeme salonundan ayrıldım. Mahkemenin delilleri doğru değerlendirdiğini düşünmüyorum. Görüntülerde her şey apaçık ortada. Bu karara itiraz edeceğiz, istinaf mahkemesine başvuracağız. Adalet aramaya devam edeceğiz" dedi.

Sezen Zambak'ı ezerek öldüren sürücü serbest
Sezen Zambak'ı ezerek öldüren sürücü serbest
E.Ü. kampüsünde feci kaza, genç kaz can verdi
E.Ü. kampüsünde feci kaza, genç kaz can verdi
Anahtar Kelimeler:
Sezen ZambakEge ÜniversitesiTraktörKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eşinin ihanetini belgelemek isterken tüfekle vuruldu bacağından oldu
Eşinin ihanetini belgelemek isterken tüfekle vuruldu bacağından oldu
Rüşvetle UYAP üstünden FETÖ sorgulaması yapmışlar
Rüşvetle UYAP üstünden FETÖ sorgulaması yapmışlar
Kekeme vatandaşları dolandıran şahıs, 55 yıl ceza aldı, tahliye edildi
Kekeme vatandaşları dolandıran şahıs, 55 yıl ceza aldı, tahliye edildi
Bankacı Pınar Baykan cinayeti | Kavgadan sonra eşini öldürmüş
Bankacı Pınar Baykan cinayeti | Kavgadan sonra eşini öldürmüş
Kağıthane'de silahlı saldırı, karısını kızını esnafı vurdu kaçtı
Kağıthane'de silahlı saldırı, karısını kızını esnafı vurdu kaçtı
Metrobüs'te taciz iddiası ortalığı karıştırdı
Metrobüs'te taciz iddiası ortalığı karıştırdı
Makas katliamı sanıklarından ikisi tahliye edildi
Makas katliamı sanıklarından ikisi tahliye edildi
Arkadaşına aracını verdi, 'Çalındı' diye ihbar etti
Arkadaşına aracını verdi, 'Çalındı' diye ihbar etti
Gemi Adamı aranıyor ilanıyla dolandıran çeteyi polis çökertti
Gemi Adamı aranıyor ilanıyla dolandıran çeteyi polis çökertti
Elazığ’da şiddetli deprem
Elazığ’da şiddetli deprem

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim