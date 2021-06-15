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Sibel Koçan cinayeti | Yol ortasında gasp edildi

Ateşehir'de bir holdingin üst düzey yöneticisi Sibel Kocan, çalışanların maaşını çekmek için geldiği bankanın önünde gasp edildi. Talihsiz kadın direnince vurularak öldürüldü.

15 Haziran 2021 Salı 22:45
Sibel Koçan cinayeti | Yol ortasında gasp edildi

Sibel Koçan cinayeti | Yol ortasında gasp edildi

İstanbul Ataşehir’de holding yöneticisi Sibel Koçan uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Koçan’ın çalışanların maaşını ödemek için bankadan 3 milyon lira çektiği, para dolu çantayı alan saldırganların kaçtığı öğrenildi.

İddialara göre holding çalışanı Sibel Koçan (41) ve yanındaki şirket çalışanı içinde yaklaşık 3 milyon lira bulunan çanta ile aracına bineceği sırada saldırıya uğradı.

Yanlarına bir araçla yaklaşan silahlı 3 kişi, çantayı almak istedi. Kadının direnmesi üzerine saldırganlar silahlarını ateşledi.

Kadını başından vuran saldırganlar para dolu çantayı alarak kaçtı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.  Olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ESKİ KOCASI DA ÖLDÜ

Sibel Koçan’ın ölümünün ardından, eski kocası Süleyman Aydın’ın 14.00 sıralarında Ataşehir Dudullu Caddesi’ndeki bir rezidansın 32’inci katından düştüğü öğrenildi. Süleyman Aydın’ın intihar ettiği öne sürülürken, Ataşehir’deki dairesinde yüklü miktarda para olduğu belirlendi.

HOLDİNG ORTAĞI

Aynı gün hayatlarını kaybeden Sibel Koçan ve eski eşi Süleyman Aydın’ın, SAS Enerji Holding ortaklarından olduğu öne sürüldü. Yaşanan ikinci olayın ardından polisin çok yönlü araştırma başlattığı belirtildi.

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GaspCinayetCinayeti
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