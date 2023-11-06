Sigara içmek için, uçakta bomba muhabbeti yapmışlar



İki kafadanın bindiği uçakta yaptığı bomba sohbeti, 10 saatlik rotara neden oldu. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Batman’a giden Anadolujet uçağı, iki yolcunun “bomba” muhabbeti nedeniyle yaklaşık 10 saat sonra havalandı. Yolcular gözaltına alındı.

İHBAR ASILSIZ ÇIKTI

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan iddiaya göre, Anadolujet’in saat 07.35’te Batman’a gidecek olan TK-7370 sefer sayılı uçağı uzun süre kalkmayınca iki yolcu sigara içmek için aralarında “Bomba var” muhabbeti yaparak sigara içmek istedi.

Konuşmayı duyan yolculardan biri durumu görevlilere bildirip, ihbarda bulundu. İhbar üzerine uçağın kalkışı durdurulup, yolcular indirilerek bomba araması yapıldı. İhbar asılsız çıkınca 2 kişi gözaltına alındı.

YOLCULAR GÖZALTINA ALINDI

Uçak, son kontroller yapıldıktan sonra Batman’a inmek üzere saat 16.30’da kalkış yaptı. Öte yandan, mevcut sefer gecikince Batman’dan saat 09.35’teki aynı uçakla İstanbul’a gidecek olan yolcular mağdur oldu. Batman yolcuları gelen uçakla İstanbul’a gitti.