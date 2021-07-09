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Silahla ateş açan AKP'li başkana soruşturma

Aydın AKP il gençlik kollarında ekonomi ve mali işler başkanı olduğu bildirilen Cemal Başaran adlı şahsın, aracından rast gele ateş açması soruşturma konusu oldu.

09 Temmuz 2021 Cuma 23:46
Silahla ateş açan AKP'li başkana soruşturma

Silahla ateş açan AKP'li başkana soruşturma

AK Parti'de ilçe gençlik kolları başkanı olan Cemal Başaran adlı şahsın, seyir halinde araç kullanırken silahla rast gele ateş açmasının ardından olayla ilgili soruşturma açıldı. Silahlı gösteriye sosyal medyadan silahlı gösteriye tepki yağdı.


AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanlığı Ekonomi ve Mali İdari İşler Başkanı Cemal Başaran, trafikte seyir halindeyken otomobilinin camından tabancayla rastgele ateş açtı. Başaran'ın sosyal medyadan paylaştığı görüntüler tepki çekerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı, Ekonomi ve Mali İdari İşler Başkanı Cemal Başaran, otomobiliyle seyir halindeyken sol eline aldığı kurusıkı tabancayla havaya rastgele ateş açtı.

Otomobilin sağ ön koltuğunda oturan kişi de o anları cep telefonuyla görüntüledi. Başaran, bir düğünden dönerken çekildiği ileri sürülen görüntüleri, dün gece Twitter hesabından paylaştı. Görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Çine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığı Başaran, tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı.

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, "Olayı duyar duymaz partiden ve görevinden istifasını gece yarısı aldık. Gereken yapıldı. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz" dedi.  

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