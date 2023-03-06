Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Silahla kız kaçırdı, intihar etti, kaçırdığı kız kazada can verdi

Silah zoruyla 17 yaşındaki kızı kaçırdı, polis takibine takılınca tabancayla araçta intihar etti, bu sırada meydana gelen kazada genç kız da can verdi.

06 Mart 2023 Pazartesi 10:46
Silahla kız kaçırdı, intihar etti, kaçırdığı kız kazada can verdi

Silahla kız kaçırdı, intihar etti, kaçırdığı kız kazada can verdi


Akıllara durgunluk vere olaş İzmir Karabağlar'da meydana geldi. Kaçırdığı kız ile birlikte kullandığı otomobille polisten kaçarken tabanca ile intihar etti, kaçırdığı kız çocuğu da kazada öldü
İzmir'de iddiaya göre G.Ö. (17) adlı kız çocuğunu silah zoruyla hafif ticari araca bindiren Alican Şara (22), otomobille polisten kaçarken, direksiyonda tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi. Kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari araçtaki G.Ö. de kazada hayatını kaybetti.

Olay 5 Mart'ta saat 16.30 sıralarında İzmir Çeşme Çevreyolu Narlıdere mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Alican Şara, saat 16.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Umut Mahallesi 3822/2 Sokak'ta durakta otobüs bekleyen G.Ö.'yü silah zoruyla 35 HB 2719 plakalı hafif ticari araca bindirdi.


İhbar üzerine polis ekipleri Şara'yı takibe aldı. Polisin dur ihtarına uymayan Şara, İzmir-Çeşme otoyolunda seyir halindeyken tabancayı başına dayayıp ateşledi.

Şara, kanlar içerisinde kalırken, kontrolden çıkan hafif ticari araç ise takla attıktan sonra bariyerlere çarparak durabildi.  İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin kontrol ettiği Şara ve G.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcının incelemesinin ardından Şara ve G.Ö.'nün cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
Kız KaçırmaIzmirKarabağlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emniyet müdürü depremzedelere gönderilen yardımları evine getirmiş
Emniyet müdürü depremzedelere gönderilen yardımları evine getirmiş
Kaçkar Dağları'nda çığı faciası, 2 ölü var
Kaçkar Dağları'nda çığı faciası, 2 ölü var
Prof. Dr. Ercan sabaha karşı serbest bırakıldı
Prof. Dr. Ercan sabaha karşı serbest bırakıldı
Türkiye'de bu da oldu | Jeofizikçi Prof. Dr. gözaltına alındı
Türkiye'de bu da oldu | Jeofizikçi Prof. Dr. gözaltına alındı
Deprem bölgesine götüreceğim diyerek istiflemiş
Deprem bölgesine götüreceğim diyerek istiflemiş
Deprem enkazına giren şahsı vatandaşlar yakaladı
Deprem enkazına giren şahsı vatandaşlar yakaladı
Depremin vurduğu binalarda hurdacı mücadelesi
Depremin vurduğu binalarda hurdacı mücadelesi
Deprem acısını unuttular Kıbrıs'a Kumar oynamaya gittiler
Deprem acısını unuttular Kıbrıs'a Kumar oynamaya gittiler
Deprem'de onlarca can alan Isias Oteli'ni kim koruyor?
Deprem'de onlarca can alan Isias Oteli'ni kim koruyor?
Şanlıurfa'da patlama 2 ölü çok sayıda yaralı var
Şanlıurfa'da patlama 2 ölü çok sayıda yaralı var

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim