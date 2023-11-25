Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Silahlı katliam Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yeğenine soruşturma

Sosyal medyadan kendisini dinleyenlere Hamas'ın silahlı saldırılarını özene özene anlatarak 'Bunu Türkiye'de yapmak zorundayız' diyen şahıs hakkında soruşturma açıldı.

25 Kasım 2023 Cumartesi 00:30
Silahlı katliam Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yeğenine soruşturma






Silahlı devrim çağrısı yapan Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yeğenine soruşturma



Sosyal medyada Hamas'ın silahlı saldırılarına özenen Saadettin Ustaosmanoğlu'nun sosyal medyada paylaşılan görüntülerine soruşturma başlatıldı. “Hamas’ın Filistin’de yaptığı biz Türkiye’de yapmak zorundayız" ifadelerini kullandığı görülmüştü. Savcılık, o görüntüler nedeniyle Saadettin Ustaosmanoğlu hakkında soruşturma başlattı.

İsmailağa cemaatinin ölen lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu’nun konuştuğu görüntüler geçen günlerde sosyal medyada gündem oldu.

"TÜRKİYE’DE YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Ustaosmanoğlu’nun videosunda “Hamas’ın Filistin’de yaptığı biz Türkiye’de yapmak zorundayız. Biz şu an itibarıyla eğer vakti zamanı iyi değerlendirebilirsek Türkiye’de bir devrimin olmaması için hiçbir sebep yok. Vallahi de billahi de tallahi de zafere az kaldı” ifadelerini kullanmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan ve Saadettin Ustaosmanoğlu'na ait olduğu belirtilen video içeriğinde sarf edilen sözleri nedeniyle, Saadettin Ustaosmanoğlu hakkında "Suç işlemeye tahrik" suçundan resen soruşturma başlattı.

Anahtar Kelimeler:
HamasTerör
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Para balyasıyla şov yapan fenomen örgüt propagandasından tutuklandı
Para balyasıyla şov yapan fenomen örgüt propagandasından tutuklandı
Murat Ağırel'i ölümle tehdit ettiler, özür dilediler
Murat Ağırel'i ölümle tehdit ettiler, özür dilediler
Mücevher hırsızları yolcu otobüsü ile kaçtı
Mücevher hırsızları yolcu otobüsü ile kaçtı
Türk yolcuyu indiren, arap müşteri alan taksiciye tepki yağıyor
Türk yolcuyu indiren, arap müşteri alan taksiciye tepki yağıyor
Arama kaydı bulunan 2 bin kişi gözaltında
Arama kaydı bulunan 2 bin kişi gözaltında
Silahlı Pakistanlı'ya 'Hepimiz Türküz Kürdüz' dedirtiler
Silahlı Pakistanlı'ya 'Hepimiz Türküz Kürdüz' dedirtiler
Tarlabaşı'nda kalemli cinayet zanlısı tutuklandı
Tarlabaşı'nda kalemli cinayet zanlısı tutuklandı
Trafik kazasında dublör kullandı yakalandı
Trafik kazasında dublör kullandı yakalandı
Dilan Polat - Engin Polat'ın itirafçı muhasebecisine jet nakil
Dilan Polat - Engin Polat'ın itirafçı muhasebecisine jet nakil
Konya'da feci kaza | 5 kişi hayatını kaybetti
Konya'da feci kaza | 5 kişi hayatını kaybetti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim