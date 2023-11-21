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Silahlı Pakistanlı'ya 'Hepimiz Türküz Kürdüz' dedirtiler

İzmir'in Konak ilçesinde bir elinde Türk bayrağı, diğer elinde kafasına dayadığı silanla Gazze'de insanlık dışı katliamı protesto eden Pakistanlı şansa 'Hepimiz Türküz, Kürdüz' dedirten' ajans haberlerine tepki yağdı

21 Kasım 2023 Salı 16:05
Silahlı Pakistanlı'ya 'Hepimiz Türküz Kürdüz' dedirtiler






İzmir'de silahlı İsrail protestosu | Pakistanlı'ya 'Hepimiz Türküz Kürdüz' dedirtiler


Pakistan'dan kalkarak İzmir'e kadar gelen Muhammed N. adlı şahıs, Türk vatandaşlarının bile kolay kolay bulundurmaktan çekindiği ruhsatsız silahla Konak'ta eylem yapması, kaçak ve mültecileri yeniden gündeme getirdi. Yabancı uyruklu bir şahsın, İzmir'in en kalabalık caddelerinden birine belinde silahla nasıl geldiği, tabancayı hangi kaynaklardan elde ettiği kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İzmir'de İsrail bayrağının üstüne basıp elinde Türk bayrağı tutarak başına silah dayayan ve ekiplerin 3 saatlik çalışmasının ardından eylemini sonlandıran Pakistan uyruklu şahıs tutuklandı.


İzmir'in Konak ilçesinde dün İsrail bayrağının üstüne basan Pakistan uyruklu Muhammad N., bir elinde Türk bayrağı tutarak başına tabanca dayadı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibinin yanı sıra özel harekat polisleri de sevk edildi.

Trafik akışı durdurulurken yolun ortasına bıraktığı kiralık aracın firma yetkilisi de adrese geldi. Ekiplerinin uzun süreli ikna çalışmalarına olumlu cevap vermeyen Muhammad N., kiraladığı aracın firma yetkilisi tarafından yaklaşık 3 saatlik çabaların ardından ikna edildi.

PSİKOLOJİK SORUNLARI VARMIŞ!

Muhammad N., ikna sonucu silahını yere bırakarak teslim oldu.

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Muhammad N., gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü.

Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son Güncelleme: 22.11.2023 00:14
Anahtar Kelimeler:
IzmirKonakPakistanlıEylemİsrail
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