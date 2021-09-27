Silahlı Şiddet Yüzde 73 Arttı



28 Eylül 2021’e geldiğimizde; yılbaşından 24 Eylül 2021 tarihine kadar bir önceki yıla göre yüzde 6 artışla 2 bin 592 silahlı şiddet olayı basına yansıdı… Bu olaylarda bin 470 kişi öldü, 2 bin 693 kişi de yaralandı. 2014 yılıyla kıyasladığımızda ise son 8 yılda silahlı şiddet yüzde 73 arttı.

376 KADIN KATLİAMI, 297 ÖLÜ

Ve silahlanmanın yanı sıra ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan kadın cinayetleri… Ki; 2021 yılının 24 Eylül’üne kadar, yani 266 günde meydana gelen ve basına yansıyan 376 kadın katliamında 297 kişi öldü (kişi diyoruz, çünkü kadınların yanısıra o an yanlarında olan ve ölen birkaç yakını da bu sayıya dahil), 151 kadın da yaralandı…

376 kadın katliamının 163’ünde ateşli silahlar (42’sinde tüfek, 121’inde tabanca) kullanılırken, 97 cinayet kesici aletlerle işlendi. 116 kadın ve kız ise boğuldu, yakıldı, yüksekten atıldı veya uyuşturucu yoluyla öldürüldü…

UMUT VAKFI’NDAN ON-LINE TOPLANTI

Umut Vakfı; salgın hastalığın son günlerde yine artışta olması nedeniyle 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü etkinliğini bu yıl online bir toplantı olarak gerçekleştirecek:

Zoom olarak 28 Eylül Salı günü (yarın) saat 20.00’de başlayacak ve Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Avukat Fikret İlkiz’in açılış konuşmasını yapacağı toplantıda; Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu “Korona Günlerinde Kriz Gazeteciliği”, Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, gazeteci, Dr. Öğr. Üyesi Gökmen Karadağ “Saldırı Altında Gazetecilik”, gazeteci Serkan Ocak “Felaket Haberciği” konularında konuşacak.

Konuya duyarlı çevreler için Umut Vakfı, online olarak düzenlediği toplantıyı aşağıdaki linkten ulaşıp, takip etmenizi bekliyor.

https://us05web.zoom.us/j/9380040185?pwd=NWJBdGZHcWxWbUxwZmtzZk9wVkpGUT09

Meeting ID: 938 004 0185

Passcode: BqPy2r