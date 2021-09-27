Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Silahlı Şiddet Yüzde 73 Arttı

28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü’ne Cumhurbaşkanlığı’nca “Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik’te yapılan ve 11 Eylül tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemelerle ilgili tartışmanın gölgesinde girdik…

27 Eylül 2021 Pazartesi 14:35
Silahlı Şiddet Yüzde 73 Arttı

Silahlı Şiddet Yüzde 73 Arttı


28 Eylül 2021’e geldiğimizde; yılbaşından 24 Eylül 2021 tarihine kadar bir önceki yıla göre yüzde 6 artışla 2 bin 592 silahlı şiddet olayı basına yansıdı… Bu olaylarda bin 470 kişi öldü, 2 bin 693 kişi de yaralandı. 2014 yılıyla kıyasladığımızda ise son 8 yılda silahlı şiddet yüzde 73 arttı.

376 KADIN KATLİAMI, 297 ÖLÜ

Ve silahlanmanın yanı sıra ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan kadın cinayetleri… Ki; 2021 yılının 24 Eylül’üne kadar, yani 266 günde meydana gelen ve basına yansıyan 376 kadın katliamında 297 kişi öldü (kişi diyoruz, çünkü kadınların yanısıra o an yanlarında olan ve ölen birkaç yakını da bu sayıya dahil), 151 kadın da yaralandı…

376 kadın katliamının 163’ünde ateşli silahlar (42’sinde tüfek, 121’inde tabanca) kullanılırken, 97 cinayet kesici aletlerle işlendi. 116 kadın ve kız ise boğuldu, yakıldı, yüksekten atıldı veya uyuşturucu yoluyla öldürüldü…

UMUT VAKFI’NDAN ON-LINE TOPLANTI

Umut Vakfı; salgın hastalığın son günlerde yine artışta olması nedeniyle 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü etkinliğini bu yıl online bir toplantı olarak gerçekleştirecek:

Zoom olarak 28 Eylül Salı günü (yarın) saat 20.00’de başlayacak ve Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Avukat Fikret İlkiz’in açılış konuşmasını yapacağı toplantıda; Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu “Korona Günlerinde Kriz Gazeteciliği”, Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, gazeteci, Dr. Öğr. Üyesi Gökmen Karadağ “Saldırı Altında Gazetecilik”, gazeteci Serkan Ocak “Felaket Haberciği” konularında konuşacak.

Konuya duyarlı çevreler için Umut Vakfı, online olarak düzenlediği toplantıyı aşağıdaki linkten ulaşıp, takip etmenizi bekliyor. 

https://us05web.zoom.us/j/9380040185?pwd=NWJBdGZHcWxWbUxwZmtzZk9wVkpGUT09

Meeting ID: 938 004 0185

Passcode: BqPy2r

Anahtar Kelimeler:
Umut Vakfı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Liseli kızlar buldu | 2 günlük bebeği diri diri gömmüşler 
Liseli kızlar buldu | 2 günlük bebeği diri diri gömmüşler 
Anaokulu müdürüne 10 ay hapis cezası
Anaokulu müdürüne 10 ay hapis cezası
NATO görevlisi Amerikalı, genç kızı felç etti kaçtı
NATO görevlisi Amerikalı, genç kızı felç etti kaçtı
İşsiz vatandaş benzin dökerek canına kıydı
İşsiz vatandaş benzin dökerek canına kıydı
Kripto para üreten 73 cihaza el konuldu
Kripto para üreten 73 cihaza el konuldu
Kayseri'de fuhuş operasyonu | 12 ev kapatıldı
Kayseri'de fuhuş operasyonu | 12 ev kapatıldı
Dr. Tezgül Şükrüoğlu'nun ölümü | Pansiyonda can verdi
Dr. Tezgül Şükrüoğlu'nun ölümü | Pansiyonda can verdi
Üniversite kayıt yolunda talihsiz kaza
Üniversite kayıt yolunda talihsiz kaza
Bir ayda 12 avukatı dolandırdı | Sonunda yakalandı
Bir ayda 12 avukatı dolandırdı | Sonunda yakalandı
Manavgat'ta orman yangını | Zanlıyı linçten polis kurtardı
Manavgat'ta orman yangını | Zanlıyı linçten polis kurtardı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim