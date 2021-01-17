Silici operasyonu | 60 bin TIR akaryakıta vergi oyunu



Cumhuriyet tarihinin en büyük vergi kaçakçılığını tezgahlayan çete üyelerine yönelik ve 'Silici' adı verilen operasyonun ardından yeni gözaltı kararları alındı. 50 ilde başlatılan operasyonun üzerinden 24 saat geçti. Polis ekipleri savcılıktan gelen talimatlar doğrultusunda çok sayıda ev ve iş yerine yeni operasyonlar düzenlerken gözaltı sayısının 300'e ulaştığı ifade ediliyor.

Akaryakıt satış üzerinden kamuya ödenmesi gereken vergiyi, özel yazılımla düşüren çeke üyelerinin ilk belirlemelere göre 15 milyar lira zarara uğrattığı ortaya çıkarıldı.

Vergi kaçaran çete üyelerinin kullandığı yöntemi pazarlayan, akaryakıt satış istasyonlarına uyarlayan çete üyelerinden bazılarının halen firarda olduğu bildiriliyor.

60 BİN TIR AKARYAKITTA KULLANMIŞLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, 50 ilde akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan bir suç örgütüne yönelik ''Silici" kod adlı operasyon gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı, operasyonun Cumhuriyet tarihinin akaryakıta bağlı en büyük vergi kaçakçılığı operasyonu olduğunu açıkladı.

KAMUYU 15 MİLYAR ZARARA UĞRATTILAR

Çalışmalarda 608 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiğinin tespit edildiği belirtildi.

Silinen akaryakıtın güncel maddi değerinin yaklaşık 3.6 milyar lira olduğu ve MASAK raporuna göre devletin yıllık 3 milyar TL’den olmak üzere 5 yıl içerisinde 15 milyar TL zarara uğratıldığı öğrenildi.

GÖZALTI SAYISI ARTIYOR

Araştırmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 50 ilde “Silici” adı verilen operasyon gerçekleştirildi. EGM ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, 15- 16 Ocak tarihinde eş zamanlı bakınlar düzenledi. 220 şüpheli gözaltına alındı. Sorgulamaların ardından yeni gözaltı kararları alınarak 300'e yakın şüphelinin sorgusunun halen devam ettiği öğrenildi.

