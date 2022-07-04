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Silivri'de silahlı kavga: 4'ü ağır, 9 yaralı

Silivri'de henüz çıkış nedeni bilinmeyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çatışmada 4'ü ağır, 9 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

04 Temmuz 2022 Pazartesi 08:08
Silivri'de silahlı kavga: 4'ü ağır, 9 yaralı

Silivri'de silahlı kavga: 4'ü ağır, 9 yaralı


Silivri'nin Fatih Mahallesi'nde iki aile arasında meydana gelen silahlı kavgada 4'ü ağır, 9 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken polis ekipleri güvenlik önelmi aldı.


Olay, saat 01.00 sıralarında Fatih Mahallesi Hastane Caddesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, 2 aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, asayiş ve cevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.


Kavganın çıktığı bölgede ve Silivri Devlet Hastanesi'nde çevik kuvvet ekipleri güvenlik önlemi aldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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