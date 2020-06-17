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Silopi'de işçilere kalleş saldırı, 4 ölü var

Terör örgütü, Şırnak Silopi'de yola döşediği patlayıcı madde, işçileri taşıyan pikabın geçişi sırasında infilak etti, 4 işçi can verdi.

17 Haziran 2020 Çarşamba 20:39
Silopi'de işçilere kalleş saldırı, 4 ölü var

Silopi'de işçilere kalleş saldırı, 4 ölü var


Terör örgütü, Şırnak Silopi'de yola döşediği patlayıcı madde, işçileri taşıyan pikabın geçişi sırasında infilak etti, 4 işçi can verdi.

Terör örgütü PKK sivillere yönelik intikam saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Terör örgütü tarafından Şırnak'ın Silopi ilçesinde yola döşenen patlayıcı maddenin patlaması sonucu katliam yaşandı. 
Üzerinde işçilerin bulunduğu pikabın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 4 işçi hayatını kaybetti.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Şırnak ilimiz Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesinden Cudi Dağı'na doğru devam etmekte olan yol yapım çalışmasında, Kurtik Tepe mevkiinde 17 Haziran 2020 tarihinde saat 18.35 sıralarında, yüklenici firmaya ait iş makinalarına yakıt taşıyan sivil pikap tipi araçta intikal halindeyken patlama meydana gelmiştir. Araçta bulunan 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Patlamanın neden kaynaklandığı araştırılmaktadır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz."

Son Güncelleme: 20.06.2020 17:10
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