Sinan Ateş cinayeti'ne 4 tutuklama daha



Ülkü Ocakları eski Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma genişletiliyor. Gözaltına alınan sorgusu yapılan zanlılar bugün hakim karşısına çıktı. Gözaltına alınan zanlılardan, 2'si özel harekat polisi 4 kişi tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

Ankara'da eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık'ta, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

TUTUKLANANLARDAN 2'Sİ ÖZEL HAREKAT POLİSİ

Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralandı. Cinayetle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı. Daha önce adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bugün emniyette ifade işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece haklarında tutuklama talep edilen 4 şüpheli hakkında karar çıktı. 4 zanlının tutuklanmasına karar verildi.

4 tutukludan 2'sinin özel harekat polisi olduğu öğrenildi.

