Sinan Ateş cinayetinde 3 tutuklama kararı

Türkiye'yi ayağa kaldıran Doç. Dr. Sinan Çetin suikasti sonrası gözaltına alınanların sayısı 30'u buldu. Kirli suikastle ilgili olarak aralarında MHP yöneticisi olduğu iddia edilen kişilerin de gözaltına alındığı ancak savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı bildiriliyor.

Ülkü Ocakları eski Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Vedat B., Hakan S. ve Zekeriya A. 'tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Ankara'da, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık'ta, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralandı. Cinayetle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, olay anında motosikleti kullanan Vedat B. ile Hakan S. ve Zekeriya A., gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

SUİKASTE 3 TUTUKLAMA GELDİ

Cinayet soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan şüpheliler Vedat B., Hakan S. ve Zekeriya A. 'tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı eski Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan son gelişmeleri Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendirdi.

Demirağ, “Suikast sırasında yanında olan dayısının oğlu yaralı ve Ankara Şehir Hastanesi’nde yatıyor ama kapıda bir tane bile polis yok. Olayın tek görgü tanığı ve vurulmuş bir kişi olmasına rağmen kapıda onu korumak için bir polis beklemiyor. Bugün de hiç utanmadan babası dilekçe versin o zaman diyorlar” dedi.

34 yıl ceza almış, aranan bir şahıs ve kriminal tipler çakarlı bir araç ile İstanbul’dan Ankara’ya getiriliyor. Ankara’da ünlü üç ayrı kafeteryası olan zengin şaibeli bir iş insanının on dönümlük büyük bir çiftliğinde konuk ediliyorlar ve iki üç gün boyunca tabanca ile atış eğitimi yapıyorlar. Neredeyse 6-7 aydır hazırlanılıyor. Bu uzun bir takip. Sinan Ateş’in bulunduğu bir arkadaşıyla beraber ortak bir ofisi var. Geliş ve gidiş saati ortada. Aynı binada bir başka MHP yöneticisi daha var. Onun da ismi birtakım konularda geçiyor. Oranın son bir aylık güvenlik kameralarının da izlenmesi gerekiyor. Dayısının oğlu yaralı ve Ankara Şehir Hastanesi’nde yatıyor ama kapıda bir tane bile polis yok. Olayın tek görgü tanığı ve vurulmuş bir kişi olmasına rağmen kapıda onu korumak için bir polis beklemiyor. Bugün de hiç utanmadan babası dilekçe versin o zaman diyorlar.

ÇUKURAMBAR'DA NE OLMUŞTU?

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

KILIÇDAROĞLU "ÇOK ŞEY BİLİYORUZ" DEMİŞTİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ateş'in öldürülmesiyle ilgili partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmda şunları kaydetmişti:

*Bu ülkenin başkentinde bir suikast gerçekleşti. Sinan Ateş. Genç bir babayı öldürdüler. Ülkücü hareketin en değerli isimlerinden birisiydi. Ankara'nın göbeğinde katlettiler. Ailesi talep etti, konu siyasallaşmasın diye sabırla susuyorum. Sabırla sonucu bekliyorum. Tabii ki bize de bilgiler akıyor, biz bunun farkındayız. Tabii ki çok şey biliyoruz. Bu işten çok pis kokuların geldiğinin de farkındayız. Görevliler işini yapsın diye şimdilik sesimizi çıkarmıyoruz. Bakınız, saraydan tık yok. Sarayın stepnesi ise sanki en değerli evlatlarından biri öldürülmemiş gibi tek kelime dahi etmiyor.

* Kendi evladına dahi sahip çıkamıyor. Bu cinayeti görmezlikten gelemezler, susarak bu işi geçiştiremezler. Biz buna CHP olarak izin vermeyeceğiz, gerçek aydınlanıncaya kadar. Aile, adalet istiyor. Haksızlıklara karşı durmak istiyor. Adaleti savunan kişiler olarak bizler de bu olay aydınlanıncaya kadar takipçisi olacağız. Eşine de, babasına da söz verdim. Kimse unutmasın, Bay Kemal kafasına bir şey koyduysa mutlaka çözecektir.

