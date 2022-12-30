Sinan Ateş'e suikast | MHP ve ülkücü kuruluşlar sessiz

Ankara'nın göbeğinde, Çankaya Çukurambar'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden, Ülkücü hareketin son dönemde en önemli isimlerinden Sinan Ateş konusunda MHP dahil olmak üzere ülkücü kuruluşlardan 8 saattir tek bir açıklama gelmedi.

Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden, Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş’e Allah’tan rahmet, ailesine, dostlarına başsağlığı diliyorum. Devlet, bu cinayeti tümüyle aydınlatmalıdır. Sokakları karıştırmak isteyenlerin oyunlarına düşülmemelidir. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 30, 2022



Her gün çok sayıda milletvekili, diplomat ve üst düzey yetkilinin geçtiği Çukurambar, bugün ülkücü hareketin önemli simalarından Sinan Ateş'in saldırıda katledildiği yer oldu. Türkiye'de ilk kez Ülkü Ocakları Genel Başkanı'nı hedef alan silahlı saldırı sonra başta Milliyetçi Hareket Partisi ve ülkücü kuruluşlar olmak üzere derin bir sessizliğe gömüldü.

Çok sayıda İYİ Parti yöneticisi ile bir dönem MHP ve Ülkü Ocakları içinde aktif olarak siyaset yapan isim cinayeti kınadı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'da Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş için başsağlığı dilerken, Hacettepe Üniversitesi'nden bir açıklama gelmemesi dikkatlerden kaçmadı. Bu arada sinsi saldırıda, Ateş'in yanında bulunan arkadaşı Selman Bozkurt ise omzundan yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı.

Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Doç. Dr. Sinan ATEŞ Ankara'da hain bir pusuya düşürülerek hayatını kaybetmiştir.

Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm ülküdaşlarımıza başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/vwjVStAzvT — Dr. Sinan Oğan (@DrSinanOgan) December 30, 2022

HASTANEDE CAN VERDİ

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, öldürülmeden önce sürekli tehdit edilmişti.Ölüm haberi duyulduktan sonra şerefsizler tehdit twitlerini silmeye başladılar.



İşte ölüm tehditleri!#SinanAteş #yeniyıldanneisterdim pic.twitter.com/NljUZFeN2d — Bircan Yıldırım (@BRCNYLDRM78) December 30, 2022

Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Ancak cinayetin üzerinden saatler geçmesine rağmen ne emniyetten ne de bakanlıklardan bir açıklama yapılmadı.

Sinan Ateş, memleketi Bursa'da Uludağ Camii'nde kılınacak cenaze namazı ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in silahlı saldırıda yaşamını yitirdiğini büyük üzüntü ve endişeyle öğrendim.



Sinan Ateş'e Allah'tan rahmet, ailesine ve camiasına başsağlığı diliyorum.



Saldırının arka planının bir an önce açığa çıkmasını temenni ediyorum. https://t.co/67yizrY8tT — Özgür Özel (@eczozgurozel) December 30, 2022

Görgü tanığı Ahmet Karaca, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "Saldırgan motosikletle geldi, bir kişiydi. Diğer taraftakiler 2 kişiydi. Biri yaralıydı, yerde yatıyordu. Silahla birbirlerine ateş açtılar. Her yer mermi kovanıyla doldu. Ben sesleri duyunca kaçtım, yere toprağın üzerine yattım" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Olayın ardından Twitter hesabından taziye mesajı paylaşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden, Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş’e Allah’tan rahmet, ailesine, dostlarına başsağlığı diliyorum. Devlet, bu cinayeti tümüyle aydınlatmalıdır. Sokakları karıştırmak isteyenlerin oyunlarına düşülmemelidir."