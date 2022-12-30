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Sinan Ateş'e suikast | MHP ve ülkücü kuruluşlar sessiz

Son dönemde, Ülkücü Hareket'in en önemli isimlerinden biri olarak bilinen Sinan Ateş, Ankara'da silahlı saldırıda can verdi, MHP ve AKP'den en küçük tepki gelmedi.

30 Aralık 2022 Cuma 23:06
Sinan Ateş'e suikast | MHP ve ülkücü kuruluşlar sessiz

Sinan Ateş'e suikast | MHP ve ülkücü kuruluşlar sessiz

Ankara'nın göbeğinde, Çankaya Çukurambar'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden, Ülkücü hareketin son dönemde en önemli isimlerinden Sinan Ateş konusunda MHP dahil olmak üzere ülkücü kuruluşlardan 8 saattir tek bir açıklama gelmedi. 


Her gün çok sayıda milletvekili, diplomat ve üst düzey yetkilinin geçtiği Çukurambar, bugün ülkücü hareketin önemli simalarından Sinan Ateş'in saldırıda katledildiği yer oldu. Türkiye'de ilk kez Ülkü Ocakları Genel Başkanı'nı hedef alan silahlı saldırı sonra başta Milliyetçi Hareket Partisi ve ülkücü kuruluşlar olmak üzere derin bir sessizliğe gömüldü. 

Çok sayıda İYİ Parti yöneticisi ile bir dönem MHP ve Ülkü Ocakları içinde aktif olarak siyaset yapan isim cinayeti kınadı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'da Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş için başsağlığı dilerken, Hacettepe Üniversitesi'nden bir açıklama gelmemesi dikkatlerden kaçmadı. Bu arada sinsi saldırıda, Ateş'in yanında bulunan arkadaşı Selman Bozkurt ise omzundan yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Saldırıdan sonra hastanaye kaldırılan Doç. Dr. Sinan Ateş, burada yapılan tüm müdahalere rağmen kurtarılamadı. Ateş'in cenazesi, otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Ancak cinayetin üzerinden saatler geçmesine rağmen ne emniyetten ne de bakanlıklardan bir açıklama yapılmadı.

Sinan Ateş, memleketi Bursa'da Uludağ Camii'nde kılınacak cenaze namazı ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Görgü tanığı Ahmet Karaca, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "Saldırgan motosikletle geldi, bir kişiydi. Diğer taraftakiler 2 kişiydi. Biri yaralıydı, yerde yatıyordu. Silahla birbirlerine ateş açtılar. Her yer mermi kovanıyla doldu. Ben sesleri duyunca kaçtım, yere toprağın üzerine yattım" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Olayın ardından Twitter hesabından taziye mesajı paylaşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden, Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş’e Allah’tan rahmet, ailesine, dostlarına başsağlığı diliyorum. Devlet, bu cinayeti tümüyle aydınlatmalıdır. Sokakları karıştırmak isteyenlerin oyunlarına düşülmemelidir."

Son Güncelleme: 30.12.2022 23:15
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SuikastAnkaraçankayaÇukurambarSinan Ateş
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