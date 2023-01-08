Sinan Ateş için intikam sloganları atıldı
Uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş için okutulan mevlidin ardından bir grup ülkücü "Dişe diş, kana kan intikam" sloganları attı.
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi gündemdeki yerini korurken; dün akşam saatlerinde Ateş'in baba evinde mevlid okutuldu.
Rahmetli Sinan Ateş cinayetinin üzerinden tam 7 gün geçti, dün düzenlenen anma mevlidinde binlerce seveni kabrinde vefasızlara vefa, insanlık, vicdan dersi verdi.— Bircan Yıldırım (@BRCNYLDRM78) January 8, 2023
Kahpe katiller, Ateş’e rahmet dileyenlere iyi bakın ve unutmayın ki size lanet okunacak!#SinanAteş pic.twitter.com/83STKgx5J0
''DİŞE DİŞ, KANA KAN İNTİKAM''
Mevlidin ardından katılanlar "Dişe diş, kana kan intikam" sloganları attı.
MHP'DEN NE TAZİYE VAR NE ÜZÜNTÜ?
Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Ankara'nın Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş hayatını kaybetmişti.
Cinayete ilişkin MHP ve Ülkü Ocakları sessizliğini korurken; cinayet şüphelisinin MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı.