Sinan Ateş'in katil zanlısı aranıyor | Emniyet o ismi yalanladı

Sinan Ateş'in katil zanlısının kimliği belli oldu

MHP ve ülkücü kuruluşlar ile AKP başta olmak üzere görev yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nin sessiz kaldığı Sinan Ateş cinayetinde önemli gelişme. Önceki gün Ankara Çankaya’daki bir apartmandan çıktığı sırada motosikletli saldırganın açtığı ateşle hayatını kaybeden Sinan Ateş'in katil zahnlısının Emrecan Ç. adlı şahıs iddia edildi. Emniyet Müdürlüğü ise bu bilgiyi kesin bir dille yalanladı.

EMNİYET: O ZANLININ OLAYLA İLGİSİ YOK

Bu arada sosyal medyada fotoğrafları ve adı Sinan Ateş cinayetinin zanlısı olarak ilan edilen Emrecan Ç. adlı şahsın olayla ilgisinin bulunmadığı bildirildi.

Söz konusu açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesi ile ilgili sosyal medya platformlarında olayın şüphelisi olarak lanse edilen Emre Can Çakıroğlu isimli vatandaşımızın yürütülen soruşturma ile ilgisi bulunmamaktadır. Soruşturmanın hiçbir safhasında adı geçmiyor, gözaltına alınan şahıslardan değil. Paylaşımlara dikkat edilmesi ilgisiz kişilerin hedef gösterilmemesi önem arz ediyor."

Saldırıya ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve parti teşkilatlarının sessizliğini koruması dikkat çekerken; Ateş'in katil zanlısı ile ilgili sosyal medyada hızla yayılan bilgi kirliliğine dikkat çekildi.

BirGün'den Timur Soykan'ın haberine göre; Ateş’in katili 23 yaşındaki Emrecan Ç. olduğu iddia edildi. Ancak bu bilgi polis tarafından yalanlandı.

Yozgat Sorgun nüfusuna kayıtlı olan Emrecan Ç.'nin taksirle yaralamadan üç, kasten yaralamadan 2 ve uyuşturucu kullanmaktan bir suç kaydı bulunuyor.

FOTOĞRAFLAR DİKKAT ÇEKTİ

Emrecan Ç.’nin sosyal medya hesabında elinde kılıçla bir fotoğrafı var. Ayrıca bir dönem Facebook profili fotoğrafı ise 'kalaşnikof'.

Öte yandan Emrecan Ç. sosyal medyada motosikletle çok sayıda fotoğrafını paylaşmış.

DİĞER SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

Motosikletteki diğer saldırganın kimliği henüz belirlenemedi. İki zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor.

Sinan Ateş’e 5 kurşun isabet ettiği belirlendi. Bir kurşun çene altı boyun, bir kurşun karın, 2 kurşun sağ bacak ve bir kurşun sol bacağına isabet etti.

Sinan Ateş’in yanındaki arkadaşı Selman Bozkurt, sırtından vuruldu ve kurşun sağ omzundan çıktı. Selman Bozkurt’un silah kanuna muhalefet, 3 adet kasten yaralama, bir taksirle yaralama, bir iş yerinden ve kurumdan hırsızlık bir adet oto hırsızlığı suç kaydı var.