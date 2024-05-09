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Sinan Ateş Suikasti | Lüks AUİDİ araç kime ait?

Türkiye'yi derinden sarsan Sinan Ateş suikastinin kanlı tetikçisini kaçıran lüks AUİDİ marka siyah aracın görüntüleri bugün ortaya çıktı. 

09 Mayıs 2024 Perşembe 17:13
Sinan Ateş Suikasti | Lüks AUİDİ araç kime ait?






Sinan Ateş Suikasti | Lüks AUİDİ araç kime ait?

Genç yaşta hayatını Ülkücü Harekete adayan Sinan Ateş, Ankara'nın en korunaklı merkezi olarak kabul edilen Çukurambar semtinde katledilmesinin üzerinden 16 ay geçtikten sonra hazırlanan savcılık iddianamesi kamuoyunun gündeminden düşmüyor. Çok sayıda bilgi ve iddiayı gizlediği gözlenen ve tepkilere neden olan savcılık iddianamesi en çok da Sinan Ateş'in davacı eşi Ayşe Ateş'in isyanına neden oldu.  Cinayette katil zanlısı Eray Özyağcı'yı suikastin ardından kaçıran 06 AT 5021 plakalı araç tespit edildi. Bu aracın daha önce Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım tarafından kullanıldığı ortaya çıktı.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'i öldüren tetikçi Eray Özyağcı'nın kaçırıldığı 06 AT 5021 plakalı Audi marka aracın daha önce Ülkü Ocakları'nın mevcut başkanı Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım tarafından kullanıldığına dair görüntüler ortaya çıktı. 

T24, Cumhuriyet Gazetesi Oda TV tarafından yayınlanan görüntülerde Yıldırım'ın araçtan inerek çevresindekilerle selamlaştığı görülüyor.


Sinan Ateş suikastına ilişkin hazırlanan iddianamede bilgilerine yer verilmeyen Audi marka çakarlı aracın, cinayetin ertesi günü Plaka Tanıma Sistemi’ne takılan görüntüsüne T24'ten Asuman Aranca ulaşmıştı. 

Görüntülerde, Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı'yı kaçıran aracı Ülkü Ocakları'nın eski yöneticilerinden Tolgahan Demirbaş ile Emre Yüksel’in kullandığı tespit edilmişti. 

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, aracın koruma tahsisi bulunduğunu belirterek, “Aracın kim adına kayıtlı olduğu, kimler tarafından kullanıldığı, olay tarihi, öncesi, olay günü ve olay sonrası, gişe geçiş bilgileri, Plaka Tanıma Sistemi’nden (PTS) geçiş güzergâhlarının, o tarihlerdeki kullanıcısının, bu araçta kimlerin yer aldığının tespit edilmesini ve bu şahısların diğer şüpheli şahıslar ile baz istasyonu karşılaştırması yapılmak suretiyle tespit edilmesini talep ediyorum” şeklinde ifade vermiş ancak bu ifade iddianameye girmemişti.
 

Anahtar Kelimeler:
Sinan Ateş Suikasti
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