Sinan Ateş suikasti | Tetikçi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Hacattepe Üniversitesi öğretim üyesi ve Ülkü Ocakları eski başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş suikastinin tetikçisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Ankara'da, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.



Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

NE OLMUŞTU?

Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı, suikasttan 38 gün sonra yurt dışına çıkmaya çalışırken Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Jandarma ekiplerince yakalandı.

Ankara'da eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık 2022'de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralandı.

CİNAYET SORUŞTURMASI MHP'YE KADAR UZANDI

Cinayetle ilgili soruşturma MHP’li isimlere uzanmış, şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş dahil 18 kişi tutuklanmıştı.

YENİ SAVCININ MHP'Lİ İSİMLERLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Ateş cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmaya atanan savcı Durdu Özer'in, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldızlar ile makamında çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkmıştı.