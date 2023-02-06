Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
hafif kar duşu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Sinan Ateş suikasti | Tetikçi Yunanistan'a kaçarken yakalandı 

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı, suikasttan 38 gün sonra yurtdışına çıkmaya çalışırken Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Jandarma ekiplerince yakalandı.

06 Şubat 2023 Pazartesi 23:40
Sinan Ateş suikasti | Tetikçi Yunanistan'a kaçarken yakalandı 

Sinan Ateş suikasti | Tetikçi Yunanistan'a kaçarken yakalandı 

Hacattepe Üniversitesi öğretim üyesi ve Ülkü Ocakları eski başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş suikastinin tetikçisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Ankara'da, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.


Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı, suikasttan 38 gün sonra yurt dışına çıkmaya çalışırken Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Jandarma ekiplerince yakalandı.

NE OLMUŞTU?

Ankara'da eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık 2022'de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralandı.

CİNAYET SORUŞTURMASI MHP'YE KADAR UZANDI

Cinayetle ilgili soruşturma MHP’li isimlere uzanmış, şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş dahil 18 kişi tutuklanmıştı.

YENİ SAVCININ MHP'Lİ İSİMLERLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Ateş cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmaya atanan savcı Durdu Özer'in, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldızlar ile makamında çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

Sinan Ateş'in adı sokaklarda yaşayacak
Sinan Ateş'in adı sokaklarda yaşayacak
Ekrem İmamoğlu'ndan Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyareti
Ekrem İmamoğlu'ndan Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyareti
Sinan Ateş'in ailesinden Semih Yalçın'a zehir zemberek sözler
Sinan Ateş'in ailesinden Semih Yalçın'a zehir zemberek sözler
Sinan Ateş cinayeti | MHP'li isim katili Gürcistan'a kaçırmış iddiası
Sinan Ateş cinayeti | MHP'li isim katili Gürcistan'a kaçırmış iddiası
Bahçeli'ye soru yönelten gazeteci 'Ajan provakatör' ilan edildi
Bahçeli'ye soru yönelten gazeteci 'Ajan provakatör' ilan edildi
Sinan Ateş sorusu Bahçeli'yi çileden çıkardı
Sinan Ateş sorusu Bahçeli'yi çileden çıkardı
Alaattin Aldemir'den Bahçeli'ye sert sözler
Alaattin Aldemir'den Bahçeli'ye sert sözler
Ülkücüler bıyıklarını keserek isyan etti
Ülkücüler bıyıklarını keserek isyan etti
Anahtar Kelimeler:
Sinan Ateş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaçaklara ev kiralayanlara ağır para cezası
Kaçaklara ev kiralayanlara ağır para cezası
İETT otobüsünü silahla tehdit eden saldırganı savcı serbest bıraktı
İETT otobüsünü silahla tehdit eden saldırganı savcı serbest bıraktı
8 kişiyi ayaklarından vurmuştu | Güngören'de yakalandı
8 kişiyi ayaklarından vurmuştu | Güngören'de yakalandı
Sosyal medya hesaplarını ele geçirerek vurgun yaptılar
Sosyal medya hesaplarını ele geçirerek vurgun yaptılar
Ambulansı sıkıştırdı, küfürler savurdu gözaltına alındı
Ambulansı sıkıştırdı, küfürler savurdu gözaltına alındı
Otopark krizi esnafı çıldırttı | Çöpe attılar
Otopark krizi esnafı çıldırttı | Çöpe attılar
AVM'de yürüyen merdivene ayağı sıkışan çocuğun 3 parmağı koptu
AVM'de yürüyen merdivene ayağı sıkışan çocuğun 3 parmağı koptu
Halk otobüsü İETT durağına girdi, 1 ölü, 4 yaralı var
Halk otobüsü İETT durağına girdi, 1 ölü, 4 yaralı var
Bolu Dağı Tüneli'nde feci kaza, ölü ve yaralılar var
Bolu Dağı Tüneli'nde feci kaza, ölü ve yaralılar var
Leyla Çiftkurt'un ölümü | Çiftkurt ailesinin acı günü
Leyla Çiftkurt'un ölümü | Çiftkurt ailesinin acı günü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim