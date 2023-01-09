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Sınav notları yüzünden kendini aşağı attı

Elazığ’da 7’nci sınıf öğrencisi, hocasının açıkladığı sınav notunu düşük bulunca okulun 2’nci katından kendisini boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı.

09 Ocak 2023 Pazartesi 14:54
Sınav notları yüzünden kendini aşağı attı

Sınav notları yüzünden kendini aşağı attı

Elazığ'da henüz 7'nci sınıf öğrencisi öğretmeninin açıkladığı sınav notunu az bulunca kendini okulun ikinci katından beton zemine attı. Ağır yaralı öğrencinin durumu ciddiyetini koruyor

Elazığ’da 7’nci sınıf öğrencisi, hocasının açıkladığı sınav notunu düşük bulunca okulun 2’nci katından kendisini boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'daki olay, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir okulda meydana geldi.

İddiaya göre, 7’nci sınıf öğrencisi M.Ö., sınıfta hocasının sınav notlarını açıklamasının ardından notunu kötü bulup kendisini 2'nci kattan boşluğa bıraktı.

M.Ö. ağır yaralanırken, öğrenciye ilk müdahaleyi okul yöneticileri yaptı. Daha sonra haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.Ö., burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öğrencinin durumunun ağır olduğunu öğrenilirken, polis olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

Son Güncelleme: 09.01.2023 16:55
Anahtar Kelimeler:
Sınav
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