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Sinem Albeni cinayeti | Eşi sopayla öldürdü

Kocasının sopa ve yumrukla saldırısına uğrayan Sinem Albeni hastaneye götürülmek istenirken yolda can verdi

18 Haziran 2023 Pazar 09:21
Sinem Albeni cinayeti | Eşi sopayla öldürdü

Sinem Albeni cinayeti | Eşi sopayla öldürdü



Antalya'da, kocası Ufuk Albeni (40) tarafından sopa ve yumrukla darbedilen Sinem Albeni (38), ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.


Akıllara durgunluk veren olay, dün akşam saatlerinde saat 19.00'da Antalya Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi 2658 sokak üzerinde yer alan 4 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. 3 çocuk annesi Sinem Albeni ile eşi Ufuk Albeni arasında bilinmeyen nedenle tartışma çaktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ufuk Albeni, eşi Sinem Albeni'yi sopa ve yumrukla darbetmeye başladı. Kadının çığlıklarını duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınan talihsiz kadın, yolda hayatını kaybetti. Polis ekiplerince evde yapılan incelemede kan izlerine rastlanıldı. Sinem Albeni'nin cansız bedeni, hastane bahçesine gelen ambulansın içerisinde savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Sinem Albeni'nin eşi Ufuk Albeni, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. Ufuk Albeni'nin polise verdiği ilk ifadesinde, eşinin madde bağımlısı olduğunu ve kullanmaması yönünde tartıştıklarını söylediği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
CinayetiAntalyaKepez
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