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Sınıfta dehşet | Kız öğrenci, sınıf arkadaşını bıçakladı

Gençler arasında şiddet olayları hızla artıyor. Samsum İlkadım'da bir lisede sınıf içerisinde kız öğrenci, başka bir kız öğrenciyi sırtından bıçakladı.

21 Ekim 2021 Perşembe 21:59
Sınıfta dehşet | Kız öğrenci, sınıf arkadaşını bıçakladı

Sınıfta dehşet | Kız öğrenci, sınıf arkadaşını bıçakladı


Kantinden aldığı bıçakla sınıf içerisinde kan döktü. Elindeki bıçakla F.Y.P adlı 14 yaşındaki kız çocuğuna saldıran K.H.D polis tarafından yakalanırken, ağır yaralı kız çocuğu yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde lisede bir kız öğrenci arkadaşını sınıfta sırtından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan yaralı kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Olay, İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'ndeki bir lisede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise 9. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki F.Y.P. adlı kız çocuğu, sınıf arkadaşı K.H.D. (14) tarafından sınıfın içinde sırtından bıçaklandı. Özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı öğrenci tedavi altına alındı. Bıçağın kız çocuğunun sırtından girip akciğerine değdiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Bıçaklı saldırgan K.H.D. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. K.H.D.'nin F.Y.P. ile önce kavga ettiği, daha sonra da kantinden bıçak alıp sınıfa gelip sırtından onu bıçakladığı ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


 

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