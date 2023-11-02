Sinyal yüzünden İETT otobüsünün önünü kesti!
İstanbul trafiğinde her gün yaşanan saldırı olaylarına bir yenisi Maltepe'de eklendi. Bir otomobil sürücüsü İETT otobüsü şoförünün sinyal vermediğini iddia ederek saldırdı
Maltepe'de sinyal vermediği gerekçesi ile durakta yolcu indiren İETT otobüsünün önünü kesen otomobil sürücüsü, otobüse binerek şoföre tehdit ve hakaretler savurdu.
İstanbul'un Maltepe ilçesi Muhtarlık Durağı'nda iddiaya göre, durağa yaklaşan 19F-1 sefer numaralı İETT otobüsü sinyal vermedi.
Yolcuların bindiği sırada otobüse binen sürücü otobüs şoförüne hakaret edip tehditler savurdu.
Otobüsün şoför kabinindeki camları yumruklayan sürücü, daha sonra otobüsten indi.
Yaşananları İETT şoförü cep telefonu ile kaydetti.