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Siparişi geciken kadın müşteri döner bıçağı ile saldırdı

İstanbul Esenyurt'ta bir restorana verdiği siparişin geç çıkmasına sinirlenen kadın döner bıçağıyla kebapçıya saldırdı

13 Aralık 2021 Pazartesi 23:50
Siparişi geciken kadın müşteri döner bıçağı ile saldırdı

Siparişi geciken kadın müşteri döner bıçağı ile saldırdı



İstanbul Esenyurt’ta bir kebapçıya gelen kadın, siparişin geç çıkmasına sinirlenerek ortalığı birbirine kattı. Önce döner bıçağı çekip tehditler savuran kadın, daha sonra iş yerini taşlattığı iddia edildi. Mekanın taşlanma anları ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde İncirtepe Mahallesi’nde bulunan bir kebapçıda meydana geldi. İddialara göre, restorana gelip ciğer siparişi veren kadın, siparişinin geç çıkmasına sinirlenerek mekan sahibi ile tartıştı.

Daha sonra döner bıçağı çektiği iddia edilen kadın, “Dükkanınızı başınıza yıkarım” diyerek tehditler savurdu. Zorla sakinleştirilen kadın, mekandan uzaklaştırıldı. Olaydan yaklaşık bir saat sonra ise kimliği belirlenemeyen bir şahıs, dükkanın önüne gelerek camları taşlamaya başladı. Dükkanın taşlandığı o anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

“DÖNER BIÇAĞI ÇEKEREK BİZİ TEHDİT ETTİ”

Olay anlarını anlatan işyeri sahibi İsmet Erzen, şunları söyledi:

“Bir kadın müşteri dükkana geldi ve ciğer sipariş etti. Siparişin hazırlanma süresi var yaklaşık 10- 15 dakika sürüyor. Tam siparişin çıktığı esnada kadın birden ayağa kalkarak bağırmaya başladı.

‘Ben bir saattir sipariş bekliyorum, nedir bu rezalet’ dedi. Ben siparişinin çıktığını söyleyerek sakin olmasını söyledim. Kadın öfke ile siparişi istemediğini söyleyince bende sinirlenerek ‘Neden istemediğin şeyin siparişini veriyorsun’ diyerek bağırdım. Tabi kadın o sırada küfürler etmeye başladı, dolabı yumrukladı. İçeriye girerek döner bıçağını aldı ve bizi tehdit etmeye başladı. ‘Siz kimsiniz bana bağırıyorsunuz, size keseceğim” diyerek döner bıçağı ile üzerimize geldi. Kadını sakinleştirmeye çalıştık ve o sırada baygınlık geçirdi. Ayıldığında ise birilerine konum attı. ‘Abilerim şimdi Kasımpaşa’dan gelecek, dükkanınızı başınıza yıkacak’ gibi şeyler söyledi ve dükkandan gitti. Yani biz ne yaptık bilmiyorum. Sadece hizmet etmeye çalıştık, insan gibi davrandık bize böyle mi davranman gerekiyordu.” 

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