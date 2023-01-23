Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Sıra beklemeyen magandalar eczaneye saldırdı

Eczanede ilaç sırasına girmeyen iki saldırgan, ilaçları yere atarak hem çalışanlara hem de vatandaşlara hakaret yağdırarak kaçtı

23 Ocak 2023 Pazartesi 18:26
Sıra beklemeyen magandalar eczaneye saldırdı

Sıra beklemeyen magandalar eczaneye saldırdı

Kayseri’de ilaç almak için eczaneye gelen ve "Sıra beklemem" dediği iddia edilen kişi, önce çalışanlarla tartıştı ardından ilaçları dağıttı. O anlar kameralara yansırken, Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, "Bizler sağlıkta şiddetin son bulmasını istiyoruz" dedi.

Kayseri’de geçen günlerde Şehir Hastanesi'nin karşısında bulunan nöbetçi eczaneye gelen şahıs, ilaç almak istedi. Sıra beklemeden ilaçlarını almak isteyen şahsa eczanedekiler sırası gelince ilaçlarını vereceklerini belirtti.

Bunun üzerine eczanede çalışanlarla tartışan ve hakaret eden şahıs dışarı çıktı. Ardından yanındaki biriyle tekrardan eczaneye girerek tezgahta bulunan ilaçları dağıttı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, şahıs aracına binerek eczaneden uzaklaştı. 

"SAĞLIKTA ŞİDDETİN SON BULMASINI İSTİYORUZ" 

Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, olayı kınayarak şiddete çözüm bulunmasını istedi.

Akın, "Geçtiğimiz gün Kayseri Şehir Hastanesi'nin karşısında bulunan eczanemizde hiç tasvip etmediğimiz bir olay meydana geldi. Şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuz biline. Maalesef ki hem eczacımız hem de personelimiz saldırıya maruz kaldı. Ortada kavgaya ve şiddete sebep olabilecek hiçbir olay yok. Kendini bilmez bir vatandaş ilaç sırası beklemek yerine orada bekleyen diğer vatandaşların hakkına da girerek kendisine öncelük istemiş. Ardından da hem eczacımıza hem de eczane çalışanlarına ağır hakaretler ederek eczacılarımız şiddete maruz kalmıştır. Bu konunun yasal olarak takipçisi olacağız. Gerekli mercilerle de bu konuyu görüşeceğiz ve sonuna kadar hukuki mücadelemizi vereceğiz. Bizler sağlıkta şiddetin son bulmasını istiyoruz. Şiddetin hiçbir türünün artık ülkemizde olmasını istemiyoruz. Bununla alakalı ne yapılması gerekiyorsa yetkililerin acil bir şekilde çözüm bulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. 
 

Anahtar Kelimeler:
EczaneSıra KavgasıMaganda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dükkan sahibinden, kiracısını çıkarmak için çirkin yöntem
Dükkan sahibinden, kiracısını çıkarmak için çirkin yöntem
Doğalgaz patlaması deprem gibi sarstı
Doğalgaz patlaması deprem gibi sarstı
Gece yarısı indirim haberi izdihama neden oldu
Gece yarısı indirim haberi izdihama neden oldu
Çocuk istismarcılarına 6 ilde operasyon, 22 gözaltı var
Çocuk istismarcılarına 6 ilde operasyon, 22 gözaltı var
Lüks cipe silahlı saldırı, 5 kişi can verdi
Lüks cipe silahlı saldırı, 5 kişi can verdi
Sahte diş doktoru 'inşaat işçisi' çıktı
Sahte diş doktoru 'inşaat işçisi' çıktı
Sahte cinci Hoca Süleyman Aras skandalı | 17 yaşındaki kız çocuğunu.....
Sahte cinci Hoca Süleyman Aras skandalı | 17 yaşındaki kız çocuğunu.....
Zimmetine 9 milyon lira geçiren banka müdürü tutuklandı
Zimmetine 9 milyon lira geçiren banka müdürü tutuklandı
Sahte engelli raporu çetesi 80 bin TL'ye emekli yapmış
Sahte engelli raporu çetesi 80 bin TL'ye emekli yapmış
Şarkıcı Seçil Çiftçi cinayeti sosyal medyada itiraf etmiş
Şarkıcı Seçil Çiftçi cinayeti sosyal medyada itiraf etmiş

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim