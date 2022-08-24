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Şırnak İdil'de aile faciası yaşandı; bir baba eşini ve üç kızını katletti

Türkiye bir babanın eşini ve üç kızını pompalı tüfekle öldürdüğü haberiyle uyandı. Baba silahıyla teslim olurken eve gelen polis ekipleri kafalarına isabet eden kurşunla can veren anne ve kızlarının cesedleriyle karşılaştı.

24 Ağustos 2022 Çarşamba 09:44
Şırnak İdil'de aile faciası yaşandı; bir baba eşini ve üç kızını katletti

Türkiye güne bir vahşet haberiyle uyandı. Şırnak İdil ilçesinde H.K.(40) isimli kişi karısı ve üç kızını tüfekle öldürdü. Silahıyla birlikte polise giderek teslim oldu.

İdil ilçesi Yeni Mahalle Botaş Caddesi'nde, 24 Ağustos 01.30 sıralarında, Hasan Karaaslan isimli erkek, evde uyudukları sırada eşi Leyla ile kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife Karaaslan'ı (13) pompalı tüfekle başlarından vurarak öldürdü.

Hasan Karaaslan, daha sonra silahıyla birlikte polise giderek eşini ve çocuklarını öldürdüğünü bildirdi. Hasan Karaaslan, gözaltına alınırken olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, 4 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Kafalarına isabet eden mermilerle yaşamlarını yitirdikleri belirlenen anne ve 3 kızının cansız bedenleri otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor..

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Son Güncelleme: 24.08.2022 10:01
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