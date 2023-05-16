Şırnak'tan acı haber geldi | 4 şehit var



Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, dün Şırnak-merkez Bestler Dereler bölgesinde SİHA, Atak taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, bir PKK/KCK'lı terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ta şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Yüce Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabırlar diliyorum.



Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum.



Milletimizin başı sağ olsun… ???????? — Meral Akşener (@meral_aksener) May 16, 2023

Bölgede operasyonlar sürerken, bugün arama faaliyeti sırasında mağarada sıkıştırılan bir grup teröristle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada iki terörist daha silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi. Operasyonda, dört jandarma personeli ile bir güvenlik korucusu şehit oldu.

KILIÇDAROĞLU | MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı: “Şırnak’ta düzenlenen operasyonda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan güvenlik korucumuz ve askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!”

Şehit olan askerlerin kimlikleri şöyle: Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez, Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan, Jandarma Uzman Çavuş Gaffar Mayik.

Tokat’a şehit ateşi düştü

Şırnak'ta Bestler Dereler bölgesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan’ın (26), Tokat’ın Turhal ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın şehadet haberi, Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Çayıraltı köyünde oturan ailesine ulaştı.

Necati ve Havva Doğan çiftinin 5 çocuğundan dördüncüsü ve bekar olan Doğan’ın ailesine acı haberi, askeri yetkililer verdi.

Ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, çok sayıda kişi de taziye için şehidin evine akın etti. Şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın cenazesi, yarın düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Acı haber ulaştı: Mersin’e şehit ateşi düştü

Şırnak'ta, PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez'in (39) memleketi Mersin'in Tarsus ilçesindeki babaevine acı haber ulaştı.

Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez’in şehit olduğu haberini, Mersin’in Tarsus ilçesi Ulaş Mahallesi’nde yaşayan ailesine yetkililer verdi. Ölmez’in aile bireyleri gözyaşların boğulurken, şehit evine Türk bayrakları asıldı. Acı haberi alan yakınları ve komşuları, taziye için eve gelmeye başladı.

Melek Ölmez (36) ile evli olan, Taha Kağan (13) ve Ömer Erdem (8) adında 2 oğlu bulunan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez’in cenazesinin, yarın ilçede son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.

KOCAELİ’DEKİ EŞİ, MERSİN’E GİDİYOR

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez’in Kocaeli İzmit’te yaşayan eşi Melek Ölmez (36), acı haberin alınmasının ardından askerlerle, cenaze törenine katılmak üzere, Mersin’in Tarsus ilçesine doğru yola çıktı.

Haberi veren askeri personel ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın psikologlarıyla evden çıkan Melek Ölmez’e komşuları ve akrabaları da eşlik etti. Beraberindekilerle kara yoluyla Sabiha Gökçen Havalimanı’na yola çıkan şehit eşi Melek Ölmez, tarifeli uçakla cenaze törenine katılmak üzere Mersin’in Tarsus ilçesine gidecek.

Şehit eşinin yaşadığı evin önü ve çevresi Türk bayraklarıyla donatılırken, bazı akrabalarının da taziyeleri kabul ettiği görüldü.



