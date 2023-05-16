Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Şırnak'tan acı haber geldi | 4 şehit var

Şırnak-merkez Bestler Dereler bölgesinde SİHA, Atak taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, bir PKK/KCK'lı terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

16 Mayıs 2023 Salı 18:37
Şırnak'tan acı haber geldi | 4 şehit var

Şırnak'tan acı haber geldi | 4 şehit var


Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, dün Şırnak-merkez Bestler Dereler bölgesinde SİHA, Atak taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, bir PKK/KCK'lı terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar sürerken, bugün arama faaliyeti sırasında mağarada sıkıştırılan bir grup teröristle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada iki terörist daha silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi. Operasyonda, dört jandarma personeli ile bir güvenlik korucusu şehit oldu.

KILIÇDAROĞLU | MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı: “Şırnak’ta düzenlenen operasyonda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan güvenlik korucumuz ve askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!”

Şehit olan askerlerin kimlikleri şöyle: Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez, Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan, Jandarma Uzman Çavuş Gaffar Mayik.

Tokat’a şehit ateşi düştü

Şırnak'ta Bestler Dereler bölgesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan’ın (26), Tokat’ın Turhal ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın şehadet haberi, Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Çayıraltı köyünde oturan ailesine ulaştı.

Necati ve Havva Doğan çiftinin 5 çocuğundan dördüncüsü ve bekar olan Doğan’ın ailesine acı haberi, askeri yetkililer verdi.

Ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, çok sayıda kişi de taziye için şehidin evine akın etti. Şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın cenazesi, yarın düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Acı haber ulaştı: Mersin’e şehit ateşi düştü

Şırnak'ta, PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez'in (39) memleketi Mersin'in Tarsus ilçesindeki babaevine acı haber ulaştı.

Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez’in şehit olduğu haberini, Mersin’in Tarsus ilçesi Ulaş Mahallesi’nde yaşayan ailesine yetkililer verdi. Ölmez’in aile bireyleri gözyaşların boğulurken, şehit evine Türk bayrakları asıldı. Acı haberi alan yakınları ve komşuları, taziye için eve gelmeye başladı.

Melek Ölmez (36) ile evli olan, Taha Kağan (13) ve Ömer Erdem (8) adında 2 oğlu bulunan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez’in cenazesinin, yarın ilçede son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.

KOCAELİ’DEKİ EŞİ, MERSİN’E GİDİYOR

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez’in Kocaeli İzmit’te yaşayan eşi Melek Ölmez (36), acı haberin alınmasının ardından askerlerle, cenaze törenine katılmak üzere, Mersin’in Tarsus ilçesine doğru yola çıktı.

Haberi veren askeri personel ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın psikologlarıyla evden çıkan Melek Ölmez’e komşuları ve akrabaları da eşlik etti. Beraberindekilerle kara yoluyla Sabiha Gökçen Havalimanı’na yola çıkan şehit eşi Melek Ölmez, tarifeli uçakla cenaze törenine katılmak üzere Mersin’in Tarsus ilçesine gidecek.

Şehit eşinin yaşadığı evin önü ve çevresi Türk bayraklarıyla donatılırken, bazı akrabalarının da taziyeleri kabul ettiği görüldü.


 

Son Güncelleme: 16.05.2023 18:41
Anahtar Kelimeler:
şehit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muharrem İnce'ye sosyal medya kumpası
Muharrem İnce'ye sosyal medya kumpası
Sağlık ekibine çekiçli saldırı | Ambulansın camını kırdılar!
Sağlık ekibine çekiçli saldırı | Ambulansın camını kırdılar!
İmamoğlu Erzurum Mitingi | Halka taş atmasının nedeni zafer işaretiymiş
İmamoğlu Erzurum Mitingi | Halka taş atmasının nedeni zafer işaretiymiş
Magandalar, Antalya Atatürk Evi'ne saldırdı
Magandalar, Antalya Atatürk Evi'ne saldırdı
RadHack operasyonu | 19 ilde 32 gözaltı
RadHack operasyonu | 19 ilde 32 gözaltı
Erzurum'un sokaklarında gece boyunca provakasyon sürdü
Erzurum'un sokaklarında gece boyunca provakasyon sürdü
AKP'li Birinci'den 'Anladığı dilden konuşun' talimatı
AKP'li Birinci'den 'Anladığı dilden konuşun' talimatı
Hatay'da kaza | Asker uğurlayanların arasına kamyon daldı. 12 ölü var
Hatay'da kaza | Asker uğurlayanların arasına kamyon daldı. 12 ölü var
Trabzon'da AKP'li Başkan'a cenazede sert tepki | Defol, istemiyoduz
Trabzon'da AKP'li Başkan'a cenazede sert tepki | Defol, istemiyoduz
Sara nöbeti geçiren vatandaşı hakim silahla vurdu
Sara nöbeti geçiren vatandaşı hakim silahla vurdu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim