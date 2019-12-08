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Şişli'de beton mikseri dehşeti! 1 ölü, 1 yaralı!

İstanbul Şişli’de yolun karşısına geçmek isteyen 2 yaşlı adam, beton mikserinin altında kaldı. Kazada yaşlı adamlardan biri hayatını kaybederken, diğeri tedavi altına alındı. Polis sürücüyü gözaltına aldı.

Şişli'de beton mikseri dehşeti! 1 ölü, 1 yaralı!

İstanbul Şişli’de yolun karşısına geçmek isteyen 2 yaşlı adam, beton mikserinin altında kaldı. Kazada yaşlı adamlardan biri hayatını kaybederken, diğeri tedavi altına alındı. Polis sürücüyü gözaltına aldı.

08 Aralık 2019 Pazar 16:04
Şişli'de beton mikseri dehşeti! 1 ölü, 1 yaralı!

Şişli'de beton mikseri dehşeti! 1 ölü, 1 yaralı!

İstanbul Şişli’de yolun karşısına geçmek isteyen 2 yaşlı adam, beton mikserinin altında kaldı. Kazada yaşlı adamlardan biri hayatını kaybederken, diğeri tedavi altına alındı. Polis sürücüyü gözaltına aldı.

İstanbul'da, öğle saatlerinde beton yüklü mikser dehşet saçtı. 2 yaşlı adamı altına alan mikser can aldı. Saat 13.00 sıralarında, Şişli Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi üzerinde insanı dehşete düşüren bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 81 yaşındaki Hasan Danalıoğlu ve 71 yaşındaki Mehmet Danalıoğlu, caddede yolun karşısına geçmek istedi.

ARKA LASTİKLERİN ARASINDA KALDILAR

Yaşlı adamlar tam refüje adım atacakları sırada Vaysal Ş. idaresindeki beton mikseri çarptı. Aracın arka lastiklerinin altında kalan iki yaşlı adam ağır yaralandı.

BİRİ CAN VERDİ, ÖTEKİNİN DURUMU CİDDİ

Görgü tanıklarından edinilen ilk bilgilere göre çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasan Danalıoğlu’nu Şişli’deki özel bir hastaneye, Mehmet Danalıoğlu’nu ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Hasan Danalıoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, ağır yaralanan Mehmet Danalıoğlu ise ameliyata alındı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparak kazayla ilgili tutanak tuttu. Sürücüyü gözaltına alan polis, ifadesini almak üzere Şişli Polis Merkezi'ne götürdü. Sürücünün şantiyedeki arkadaşları ise beton mikserinden çektikleri hortumla yerdeki kanları temizlerken, ölen Hasan Danalıoğlu’ndan geriye olay yerinde ayakkabısı ve takkesi kaldı. Olay yerinin 20 metre ilerisinde trafik ışıklarının olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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