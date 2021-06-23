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Siteyi korumakla görevli güvenlikçiler site sakinine saldırdı

İstanbul'da bir siteyi korumakla görevli özel güvenlik çalışanları, site sakini doktora saldardı. Saldırı anı, doktorun komşuları tarafından kayıt altına alındı.

23 Haziran 2021 Çarşamba 23:50
Siteyi korumakla görevli güvenlikçiler site sakinine saldırdı

Siteyi korumakla görevli güvenlikçiler site sakinine saldırdı



Oturdukları sitede can ve mal güvenliklerini emanet ettikleri özel güvenlik görevlileri, korumakla sorumlu oldukları vatandaşa saldırırsa ne olur? İstanbul Bağcılar’da bir sitede yaşayan stajyer doktorun siparişini getiren kuryenin içeri alınmaması üzerine özel güvenlik görevlileri ile doktor arasında tartışma çıktı. 3 özel güvenlik görevlisi, doktoru cop, tekme ve yumruklarla darp etti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Özel bir üniversite hastanesinde stajyer doktor olarak çalışan Hamdi Arslanoğlu, nöbetten dönerek eve geldi ve saat 21.30 sıralarında internetten yemek siparişi verdi.

Sitenin güvenlik görevlileri yemeği getiren kuryeden kimlik istedi. Ancak kurye kimliğini vermek istemedi. Kurye de bunun üzerine Arslanoğlu'nu telefonla arayarak güvenlik görevlilerinin kimliğini istediğini ve kendisinin vermek istemediğini söyledi. Arslanoğlu kuryeye haklı olduğunu, güvenlik görevlilerinin kimlik alma gibi bir yetkisinin olmadığını ifade etti.

Stajyer doktor Hamdi Arslanoğlu, aşağıya inerek yemeğini kendisi teslim aldı ve yukarı çıktı. Sonrasında Arslanoğlu, güvenlik amiri ile telefonda görüşerek ona da kimlik sorma yetkilerinin olmadığını söyledi. Telefonda bir süre daha tartıştıktan sonra güvenlik amiri “Geliyoruz lan!” dedi.

Arslanoğlu da konuşmak için aşağı indi ancak tartışma bir süre de aşağıda devam ettikten sonra 3 özel güvenlik görevlisi Arslanoğlu'nu cop, tekme ve yumruklarla darp etti. Saldırıya uğrayan genç doktoru gören site sakinleri ise "Ne yapıyorsunuz siz? Vurmayın" diyerek güvenlik görevlilerine tepki gösterdi.

Arslanoğlu, darp raporu alarak sitenin güvenlik görevlilerinden şikayetçi oldu.

Saldırı anları ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
 

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