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SMA'lı çocuk için toplanan para ile otomobil filosu kurmuşlar

Antalya'da yaşayan SMA hastası 4 yaşındaki M.Y.G.’nin tedavi olması adına izinsiz yardım kampanyasında toplanan milyonlarca lira ile ailesinin adeta lüks hayat sürdüğü ortaya çıktı

13 Haziran 2023 Salı 10:44
SMA'lı çocuk için toplanan para ile otomobil filosu kurmuşlar

SMA'lı çocuk için toplanan para ile otomobil filosu kurmuşlar


Antalya'da SMA hastası çocuk için toplanan yardım paralarının lüks hayat uğruna harcandığı ortaya çıktı. M.Y.G adlı çocu tedavi sürecinde hayatını kaybederken, toplanan yardım paraların amacına uygun kullanılmadığı belirlendi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından çalışma başlatıldı.


Çalışmalar neticesinde Nitelikli Dolandırıcılık suçundan hasta çocuğun annesi D.A.G. ve cezaevinde olan babası G.G. hakkında yasal işlem yapıldı.

MAL VARLIKLARI ARAŞTIRILDI

Ekipler şüpheli şahısların birinci derece akrabaları ile sonradan tespit edilen diğer şüpheli şahıslar hakkında ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen veriler hedefinde ‘Malvarlığı Araştırma Raporu’ istedi. Yapılan incelemede şüpheli şahısların “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama-TCK 282.Md” suçunu işledikleri tespit edildi.

BEYAZ KELEBEK OPERASYONU BAŞLATILDI

Bu gelişmenin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgisi olduğu tespit edilen 2’si cezaevinde toplam 10 şüpheli şahıstan 8’inin yakalanması ve gerekli işlemlerinin yapılması için eş zamanlı olarak 'beyaz kelebek' operasyonu başlatıldı. Operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 1.000 Amerikan doları para, çeşitli senetler, olayla ilgili belgeler, dijital materyaller, cep telefonu ve sim kartlar elde edildi.

Operasyon çerçevesinde suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 25 milyon değerindeki 17 araç, 2 arsa ve 1 adet daireye el konuldu. Olayla ilgili şüpheliler gerekli işlemleri için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Anahtar Kelimeler:
SMA
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