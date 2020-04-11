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Sokağa çıkma yasağında fuhuş pazarlığı

Koronavirüsle mücadale için büyükşehirlerde ilan edilen sokağa çıkma yasağına rağmen, yollarda fuhuş pazarlığı yapan genç hayat kadınlarına rastlandı.

11 Nisan 2020 Cumartesi 17:34
Sokağa çıkma yasağında fuhuş pazarlığı

Sokağa çıkma yasağında fuhuş pazarlığı



Büyükşehirlerde sokaga çıkma yasağı ilan edildi, vatandaşlar kurallara uymak için evlerine çekilirken, gece yarısı yol kıyılarını mesken tutan hayat kadınları yanlarında duran araçlarla pazarlık etmekten çekinmedi.

Antalya'da sokağa çıkma yasağına rağmen cadde üzerinde bekleyen bir kadın, duran araç sürücüleriyle fuhuş pazarlığı yaptı.

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 30'u büyükşehir 31 kentte 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak kapsamında olan şehirlerden Antalya'da saat 00.00'dan sonra dışarıda bulunan vatandaşlar, polis ekipleri tarafından uyarılarak evlerine gönderildi.


Saat 01.00 sıralarında ise Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerindeki yaya geçidinin altında bir kadının fuhuş pazarlığı için beklediği görüldü. Sokağa çıkma yasağına rağmen bekleyen genç kadının yanında duran bazı araç sürücüleri, pazarlık yaptı. Kadın, araçlardan birine binerek bölgeden ayrıldı.

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