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Sokağa çıkma yasağında lastikli eyleme gözaltı

Pandemi ile mücadele için ilan edilen sokağa çıkma kısıtmalası sırasında yol keserek lastik yakan iki kişi gözaltına alındı.

22 Kasım 2020 Pazar 19:47
Sokağa çıkma yasağında lastikli eyleme gözaltı

Sokağa çıkma yasağında lastikli eyleme gözaltı


Koronavirüs yayılımının önüne geçmek için ilan edilen sokağa çıkma saatinin başladığı saatlerde yol kesen ve lastik yakan iki kişi polis tarafından gözaltına alındı. 

Diyarbakır'da dün gece sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir grup, yol keserek, cadde ortasına bıraktıkları lastikleri ateşe verdi. Şüphelilerin yakalanması için düzenlenen operasyonda 17 yaşındaki F.E. yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Girne Caddesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir grup, beraberlerinde getirdikleri lastikleri, caddeye bırakıp yolu kesti.

Şüpheliler, daha sonra lastikleri ateşe verdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polisi gören şüpheliler, ara sokaklara kaçarken, yanan lastikler ekiplerce söndürüldü.

Yol tekrar trafiğe açılırken, Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için bölgede operasyon başlattı.


Operasyonda, F.E. yakalanarak gözaltına alındı. F.E., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, diğer şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.

Anahtar Kelimeler:
KısıtlamaKoronavirüs
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