Sokak Kedisi'ne çirkin saldırı | MHP hedef göstermişti





Son günlerde vatandaşlara uzattığı mikrofonla yuttaşların sorunlarını dile getirmesine aracalık eden Sosyal Medya'nın ünlü isimlerindenr Sokak Kedisi ekibi, İstanbul Bağdat Caddesi'nde saldırıya uğradı.



Siyasi parti liderlerini 'Nasıl Bilirdiniz' serisi çeken Sokak Kedisi Ekibi son olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi vatandaşlara sordu.

Siyasi hoşgörüyü yıllar önce terk eden ülkücü tabandan hızla uzaklaştıkça kabalaşan MHP, Sokak Kedisi'nin röportajı sonrası hedef gösterilmişti.

‘Sokak Kedisi’ isimli Youtube kanalı ile bilinen Ebru Uzun Oruç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında sokak röportajı yaptıkları için tehdit mesajları alıyordu. Oruç, İstanbul Bağdat Caddesi'nde eşi Barış Oruç ile birlikte iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Planlı ve kasten yapılan bu saldırı sadece bizlere değil, tüm kamuoyunun hak ve özgürlüklerine yapılmış olup, kınamayan, kınamaktan kaçınan, dile getirmeyen, tepkisini göstermeyen, iktidarından muhalefetine herkes bu suça ortaktır! — Sokak Kedisi (@sokakkedisitv) August 14, 2022

Bağdat Caddesi'nde eşim Barış Oruç ve ben 2 silahlı kişinin saldırısına uğradık. Durumumuz iyi merak etmeyin. Şu an Emniyetteyiz.



Çağdaş Gazeteciler Derneği Rize Şube Başkan Yardımcısı da olan Ebru Uzun Oruç, 'saldırganların eşi Barış’ı silahla kovaladığını eşinin bir iş yerine sığınarak canını kurtardığını şu an genel durumlarının iyi olduğunu' açıkladı.

Öte yandan polisin eşkâllerini tespit ettiği saldırganları aradığı öğrenildi.