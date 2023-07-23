Sokak ortasında kadını bayıltan şahıs, vatandaşları tehdit etti





İstanbul Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde sokak ortasında kadına şiddet uygulayan saldırgan, talihsiz kadını döverek bayılttı, sürükleyerek arabaya bindirdi.

İstanbul'da sokak ortasında öldüresiye dövdüğü kadını kanlar içinde bırakan şahıs, engel olmak isteyen yurttaşlar küfürler yağdırdı. Şahıs baygın haldeki kadını sürükleyerek arabaya bindirirdi.

KADINI SÜRÜKLEYEREK ARABAYA BİNDİRDİ

İstanbul Piri Reis Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre bir kadınla tartışan şahıs, kadını döverek bayılttı. Kanlar içinde sokak ortasında yatan kadını gören yurttaşlar olaya müdahale etmek istedi.

Yurttaşların seslenmesine kızan şüpheli şahıs küfür etmeye başladı. “Yarın sabah sizin için geleceğim” diyerek tehditler savuran şahıs, baygın kadını sürükleyerek arabaya bindirdi. Yaşanan korku dolu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Geçen günlerde İstanbul’da bir taksici daha fazla para talep ettiği yabancı uyruklu kadını sokak ortasında darbetmişti.

VALİ GÜL DUYURDU: GÖZALTINA ALINDI

Konuya ilişkin sosyal medya adresinden açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, şahsın yakalandığını duyurdu. Gül açıklamasında, “Esenyurt ilçemizde, sokak ortasında şiddet uygulayıp tehditler savuran kişi polislerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Hak ettiği cezayı alacağından emin olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.