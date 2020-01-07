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Sokak ortasında karısını tekmeleyen magandaya hakim acımadı

Gaziantep'te, sokak ortasında çocuğunun yanında eşi Büşra Çilo'yu dövdüğü gerekçesiyle tutuklanan Emrah Çilo, 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

07 Ocak 2020 Salı 18:13
Sokak ortasında karısını tekmeleyen magandaya hakim acımadı

Sokak ortasında karısını tekmeleyen magandaya hakim acımadı



Gaziantep'te, sokak ortasındaki dehşette flaş gelişme yaşandı. Çocuğunun yanında eşi Büşra Çilo'yu dövdüğü gerekçesiyle tutuklanıp, hakkında 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Emrah Çilo, 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sokak ortasında tekme tokat şiddete maruz kalan Büşra Çilo, eşinden şikayetçi olmadığını belirterek, "Eşim bana çok iyi davranır, ben de ona aynı şekilde. Bu kadarını hak etmedi. Şikayetçi değilim, en başından beri değildim" dedi. Çilo, cezaevinde yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Olay, geçen yıl 15 Kasım'da 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Çilo kaldırımda kucağında çocuğu ile oturan eşi Büşra Çilo'yu tekme tokat dövdü. Olay anı ise bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler tepki topladı. Polis tarafından gözaltına alınan Emrah Çilo, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Çilo, yapılan itiraz üzerine tekrar gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emrah Çilo hakkında 28'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'KENDİ İNSANLIĞIMDAN UTANDIM'

Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Emrah Çilo ve avukatı ile şiddet gören eşi Büşra Çilo katıldı. Mahkeme heyetinin son sözünü sorduğu Emrah Çilo, eşini çok kıskandığı için olayın yaşandığını söyleyerek, "Kendi gözümden bile kıskanıyorum. Olay günü de kıskançlık yüzünden tartıştık. Gitmeye karar verince peşinden gittim, özür diledim 'çocuklarını düşünmüyor musun?' dedim. Kendisini ikna etmeye çalıştım ancak ağza alınmayacak bir söz söyleyince şuurumu kaybedip vurdum. Yaptığım çirkin davranışımdan dolayı çok pişmanım. Kendi insanlığımdan utandım. Sizlerin huzurunda eşimden özür diliyorum" dedi.

'BU KADARINI HAK ETMEDİ, ŞİKÂYETÇİ DEĞİLİM'

Mahkeme heyetinin söz verdiği Büşra Çilo ise eşinden şikayetçi olmadığını belirterek, "Eşim bana çok iyi davranır, ben de ona aynı şekilde. Bu kadarını hak etmedi. Şikayetçi değilim, en başından beri değildim. Beni çok sevdiği için kıskanırdı. Eşimi seviyorum, onun da beni sevdiğini biliyorum. Bana karşı tehdit ve hakaret eylemi olmadı, can güvenliğimden endişe etmiyorum. Eşimin tahliye olmasını ve çocuklarımın yanına dönmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Konuşmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, Emrah Çilo'ya 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Cezanın paraya çevrilmesine ya da ertelenmesine yer olmadığına hükmeden hakim, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi de dikkate alarak, tahliyesine karar verdi.
 

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